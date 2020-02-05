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全民搶酒精！台酒隆田酒廠24小時拚日產6千打 供應全台

2020-02-05 17:57聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

口罩之後，優質酒精也出現大搶貨！台灣菸酒公司唯一生產500CC優質酒精的台南隆田酒廠，今天起由兩班制改為三班制，每日產量由原來約4千4百打，目標要增至6千打以上，但由總公司統一發送到全台8處營業處調配及各酒廠推廣中心販賣。

台酒位在隆田酒廠的酒精工廠，今天起採三班制24小時不停機，調派員工支援生產，將95%酒精日產能提高至少6千5百打，產能最大可達7千打，但由總公司統一管控，分送全台8個營業處所銷售。

武漢肺炎爆發以來，民眾瘋搶口罩及酒精，位在台南市官田區的隆田酒廠觀光工廠，95度優質酒精庫存幾乎被搶購一空，為避免民眾搶購囤貨，2月1日起每人限購兩瓶，並請有需求的民眾先登記，但連日來不少人來都撲空，隆田酒廠廠長鍾國財表示，目前酒精都由總公司統一管控，請之前的登記的民眾等通知再過來領貨。

目前隆田酒廠是採發放號排方式，但依然很搶手，今天上午8點半發放240個號碼，但不少人7點多就來排隊，一下子就發光，明天限量只賣90打，也是8點半發放號碼牌。

台南隆田酒廠五個酒廠原本可供應機關行號所需的散裝酒精，依規定只有機關行號或團體才能購買，並自備容器裝填及限制一次採買量在10公升以上，每公升售價72元，昨天是最後一天，今天6日起，改僅供應原本已購買散裝酒精的台酒契約客戶，不再開放臨時或新客戶購買。

隆田酒廠在日治時期是日本飛機燃料工場，1970年代轉型為酒精生產工場，供應全省所需，在SARS疫情發生時，酒精自動填裝生產線三班制24小時輪班，操到機器發熱，要拿冰塊降溫，員工包裝出貨搬到手軟，再度面對武漢肺炎，雖是十多年的老機器，但也全力拚了，三班制24小時輪班拚出最大產能，不能防疫有缺口。

台酒隆田酒廠酒精生產線三班制24小時全力趕工。記者吳淑玲／攝影
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台酒隆田酒廠酒精生產線三班制24小時全力趕工。記者吳淑玲／攝影
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台酒隆田酒廠酒精生產線三班制24小時全力趕工。記者吳淑玲／攝影
台酒隆田酒廠酒精生產線三班制24小時全力趕工。記者吳淑玲／攝影
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武漢肺炎日產口罩

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