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因應鹽水蜂炮龐大車流 周六下午交通疏導管制

2020-02-05 17:28聯合報 記者謝進盛／即時報導

因應今年鹽水蜂炮可能帶來龐大人潮與車流，台南市新營警分局8日周六下午起針對新營交流道往鹽水路段，將進行交通管制，請用路人及早因應。

警方說，2月8日周六下午3點起，因應172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段）同一時間湧入車潮，實施交通疏導管制措施，行駛於172線、臺19線車輛進入鹽水市區管制地點如下：

(一)忠孝路、信義路口。(二)忠孝路、南門路口。(三)忠孝路、南太路口。(四)忠孝路、月津路口。(五)仁愛路、金和路口。(六)朝琴路、和平路口。

而172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路段）道路如遇車流壅塞、或神轎抵達時，警方將實施車輛（汽車）改道措施，改道路線如下：

(一)新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛：172線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉臺19甲線→左轉172線。

(二)布袋、義竹、學甲往新營方向車輛：172線→右轉臺19甲線→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

另外， 鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出；另參觀蜂炮民眾請儘量將車輛停放於下列地點或路段：

(一)岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方面來車停放）。

(二)新營工業區內道路（新中、四維、五福、八德、新太路等路段）兩側（供學甲、新營方面停放）。

(三)汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方面來車停放）。

警方說，為加強防範機車失竊，本分局協請鹽水國中開放機車停車棚 ，請民眾多加利用。同時駕駛人請勿將車輛（含機車）停放於鹽水國中操場施放區（蜂炮台旁）及鹽水區神轎遊行路線（重要街道）以避免遭蜂炮破壞或引發火災。

相關交通疏導管制措施也可上台南市政府警察局新營分局，或「台南市政府警察局新營分局」臉書查詢。

台南鹽水蜂炮周五六將登場，台南市長黃偉哲（右）邀請各地遊客來體驗獨特蜂炮文化。...
台南鹽水蜂炮周五六將登場，台南市長黃偉哲（右）邀請各地遊客來體驗獨特蜂炮文化。記者謝進盛／攝影
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因應鹽水蜂炮龐大車流，警方周六下午交通疏導管制路線圖。記者謝進盛／翻攝
因應鹽水蜂炮龐大車流，警方周六下午交通疏導管制路線圖。記者謝進盛／翻攝
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神轎警察白河鹽水蜂炮

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