台南市鹿耳門聖母廟2月8日放煙火慶元宵 警方將交管

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟2月8日晚間，舉辦「2020花火迎春迓春牛遊行及高空煙火秀」活動，將吸引大批觀賞人潮。警方今天說，8日下午5點起，陸續在周邊路口實施交通管制，下午5點30分開始全面管制汽車進入土城聖母廟廣場。

8日適逢周六假日，台南市警三分局預計前往土城聖母廟參拜及觀賞活動民眾很多，活動期間聖母廟前安中路由城西街至城安路段，以及城安路由城北路至青砂街路段，將劃設為行人徒步區，管制汽、機車進入。

警方說，屆時周邊安明路、台江大道、安中路及公學路等路段易有壅塞情形，建議民眾入場時，安明路段車輛請由台江大道或公學路進入聖母廟第1、2停車場，安明路4段1275巷、城北路736巷、234巷及138巷等管制汽車只出不進。

安明路段、台江大道六段、城北路段、青砂街路段、城南路段、安清路段及安中路段，可緊靠路邊停車，但路口30公尺內禁止停車，警方將派員加強巡邏，民眾請勿違規，違規者將予以拖吊。

警方建議，行駛安明路無需進入聖母廟民眾，建議改道行駛避免受困於車陣中，替代道路如下南下車輛安明路四段（國姓橋南側），左轉台江大道五段，再右轉北汕尾三路，左轉安明路三段，直行續往觀海橋方向行駛。