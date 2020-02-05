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武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

搶買台酒95%酒精 雲林多處營業所不到半小時全被掃光

2020-02-05 15:52聯合報 記者李京昇/雲林縣即時報導

武漢肺炎疫情嚴峻，全民搶買口罩，現在連酒精等防疫用品都難買，台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一大早都出現排隊人潮，多個營業所酒精剛開賣，不到半小時就全數賣光，有民眾排隊多時買不到因而抱怨連連，讓營業所人員也感到無奈。

台酒公司消毒酒精配合中央防疫政策，目前僅在台酒自有販售通路零售，預定3月開始配合政策，優先供貨給健保特約藥局，不過最近武漢疫情升溫，民眾人人自危，近日許多販售點都出現排隊人潮搶買。

有營業所配額武漢肺炎疫情嚴峻，全民搶買口罩，現在連酒精等防疫用品都難買，台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一大早都出現排隊人潮，多個營業所酒精剛開賣，不到半小時就全數賣光，有民眾排隊多時買不到因而抱怨連連，讓營業所人員也感到無奈。

台酒公司消毒酒精配合中央防疫政策，目前僅在台酒自有販售通路零售，預定3月開始配合政策，優先供貨給健保特約藥局，不過最近武漢疫情升溫，民眾人人自危，近日許多販售點都出現排隊人潮搶買。

有營業所配額20箱、1200瓶，每瓶500cc售價65元，從上周初六開工日陸續開賣，每天都有排隊人潮，今天一早八點，就有2、30人排隊，營業所才剛打開門開賣，短短半小時就全部賣光光，有民眾排隊許久但空手而歸，因而爆發口角衝突，也讓營業所人員連忙安撫，並說每天都會供貨，請民眾放心。

台酒人員也教大家調配酒精，以4酒1水比例法將95%台酒優質酒精稀釋為消毒用酒精，以最適使用濃度75%酒精100ml，就是用79ml的95%台酒優質酒精加水稀釋到100ml，就可調製成100ml的75%酒精液。

台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一大早都出現排隊人潮，多個營業所的酒...
台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一大早都出現排隊人潮，多個營業所的酒精才剛開賣，不到半小時就全數賣光。記者李京昇／攝影
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台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一大早都出現排隊人潮，多個營業所的酒...
台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一大早都出現排隊人潮，多個營業所的酒精才剛開賣，不到半小時就全數賣光。圖／讀者提供
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