衝動購物商品延續生命 中埔在地青年辦無用市集

嘉義縣中埔鄉在地青年葉霙威自去年開始舉辦無用市集，推廣將民眾家中用不到的物品，以擺攤販售或以物易物方式給有需要的人，延續物品的價值，今年則與中埔鄉鎮安宮合作，本月8日下午5點至7點將於廟前廣場舉辦第二屆市集，廟方也將在當天晚上7點至9點舉辦趣味猜燈謎晚會，歡迎民眾前往參加。

活動現場除了民眾的擺攤區，葉霙威也將設置一格「最無用區」擺放販售不出去的物品，並放置自由樂捐盒，樂捐盒盈餘將捐給每周六協助打掃中埔村街道的中埔村環保隊志工，以及鎮安宮感謝其提供活動場地。

葉霙威表示，現在民眾的消費力很高，但很多時候是衝動性購物，導致許多可以用的好物品被遺忘在家中某個角落，葉霙威希望可以利用這個市集讓民眾將家裡用不到的東西擺出來自由標價，讓有需要的民眾購買，或在雙方許可下以物易物做交換。

葉霙威說，她2015年在嘉義縣中埔鄉中埔村租用一間農村閒置的空屋，並將它改造成「耶！因為實驗室」舉辦講座、市集，及不同類型的課程，期望能以這些活動活絡鄉村，去年首屆無用市集就是在實驗室中舉辦，吸引許多在地人響應、參與。