冷鏈技術延長保鮮至28天 台灣萵苣首航外銷沙國

農委會主委陳吉仲今天在雲林縣召開「台灣萵苣啟航沙烏地阿拉伯記者會」，靠著系統性冷鏈技術，讓保鮮期限延長至28天，20公噸萵苣將在沙國上架販售，農產品外銷新興市場。

陳吉仲、立委劉建國今天和麥寮果菜生產合作社理事主席郭進展等人封櫃，農委會農業試驗所長林學詩也介紹系統性冷鏈技術，在4小時內將萵苣溫度從田間的20多度降到7度，再移到冷藏庫內，維持3、4度，讓保鮮期限延長至28天，提高產品良率，開創外銷中東等長途航程市場新契機。

陳吉仲致詞時表示，首航美生菜到沙烏地阿拉伯，看起來很容易，其實做起來很困難，生產合作社要教導農民做好田間管理，再經過冷鏈技術，台灣萵苣才能在沙國新鮮上架，農委會也會把這次成功經驗，複製到其他蔬果行銷。

陳吉仲提到，台灣萵苣過去外銷以日本為主，每年約1萬公噸，考量單一市場風險問題，農委會積極開拓其他國家通路。

麥寮果菜生產合作社目前契作農民有200多人，栽種面積350公頃，每年可產1200公噸產量、產值達新台幣2億多元。

郭進展說，在政府協助下，將農民種植出的高品質農作物外銷到全世界，農作物身價也水漲船高。

農委會說，扣除航運時間，外銷的台灣萵苣在沙烏地阿拉伯可以上架1個禮拜左右，如果市場反應好，就可以擴大銷售，結合更多農民大量外銷。