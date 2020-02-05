親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

表揚麻豆文旦農 黃偉哲：疫情延燒農產品銷陸恐受影響

2020-02-05 14:33聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市麻豆區農會今天頒獎表揚去年文旦大賽得獎的農民，特等獎「文旦王」林建良由市長黃偉哲親自頒獎，林建良將一萬元獎金捐給國際單親兒童基金會附設的麻二甲之家，希望協助關懷弱勢未婚媽媽及單親時同生活求學所需。

黃偉哲致詞時則表示，麻豆區農會過去一年來對農業推展的貢獻有目共睹，經營績效卓著，值得肯定，農民種出好的農產品，市府就有責任和義務配合中央和農會，把優質農產品行銷出去，而今年因為武漢肺炎疫情的爆發，對於農產品外銷到中國大陸市場，會特別嚴峻，市府會持續關注，優質的農產品不怕沒有人要，就怕不知道而已，對於農產品一定會加強宣導讓更多好朋友可以知道，也會全力加強市場的擴展，台南市有優質的農產品，希望讓更多的消費者品嘗，增加農民的收益，對於農產品外銷市場的擴展，市府也會持續努力。

麻豆區農會延續去年舉辦產銷履歷成果發表與提升文旦品質暨推廣表揚大會，持續推動農產品產銷履歷及產地團體商標雙認證，以確保消費者能買到正宗的麻豆文旦。今天中午在農會超市前廣場，舉辦表揚大會，表揚過去一年在農業生產栽培、農村服務及參與文旦大賽等各方面，表現傑出的農友，頒發匾額及獎金給與資鼓勵，更希望得獎農民能將寶貴經驗及技術傳承下去，讓農業能繼續創新發展，為麻豆在地農業注入新的活力，也期待所有農民在新的一年都能有好收成，場面相當熱鬧。

表揚名單：台南市文旦大賽果品評鑑特等獎林建良，頭等獎郭彥宏、優等獎郭秋寶、郭幸蓁、吳林娥、良等獎黃美豊謝聖易、林恒如、陳美雲、王鉑鈞、林秋木、胡文瑞。文旦履歷達人林建良 。農糧署百大青農李佩娟、林志濠、陳柏仰。台南市文旦大賽果園評鑑入圍，楊秋福、莊志銘、李國溢、朱福春、王昱翔、李佳翰、李明彥、王來德、郭文煌、李天寶、陳有信、林書青、郭家銘、黃進丁、黃春枝、王永妙、王明杞、李嘉仁。

台南市麻豆區農會今天頒獎表揚百大青農楷模。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆區農會今天頒獎表揚百大青農楷模。記者吳淑玲／攝影
分享
台南市麻豆區農會今天頒獎表揚傑出農友。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆區農會今天頒獎表揚傑出農友。記者吳淑玲／攝影
分享
台南市麻豆區農會今天頒獎表揚文旦大賽得獎的農民，特等獎文旦王林建良（中），由市長...
台南市麻豆區農會今天頒獎表揚文旦大賽得獎的農民，特等獎文旦王林建良（中），由市長黃偉哲頒獎，林建良將獎金捐給公益團體。記者吳淑玲／攝影
分享
台南市麻豆區農會今天頒獎表揚文旦大賽得獎的農民，特等獎文旦王林建良（左四），由市...
台南市麻豆區農會今天頒獎表揚文旦大賽得獎的農民，特等獎文旦王林建良（左四），由市長黃偉哲頒獎，林建良將獎金捐給公益團體。記者吳淑玲／攝影
分享

文旦農民履歷

延伸閱讀

鹽水蜂炮周五、六登場 犁炮城全副武裝這樣穿

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

黃偉哲：公幼兒童口罩 將增供給

黃偉哲小內閣年後更動三名新閣員今就職

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

再傳佳音！麥寮美生菜外銷20噸 沙烏地阿拉伯也吃得到

2020-02-05 11:46

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

寒冬催花紅 六甲落羽松、波斯菊爭艷

2020-02-05 14:17

員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府

2020-02-05 13:09

雲林褒忠吃飯擔2月8日登場 萬人共享平安餐

2020-02-05 13:07

運送至挪威「末日地窖」亞蔬中心寄送749種原

2020-02-05 11:59

影／他買1200公升酒精 送給嘉市所有國中小學

2020-02-05 10:59

鹽水蜂炮周五、六登場 犁炮城全副武裝這樣穿

2020-02-05 10:55

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

南市1救護車配2防護衣 議員籲升級

2020-02-04 23:32

寒假延長 愛心午餐不中斷

2020-02-04 23:30

教師甄試延後？ 南市周五公布行事曆

2020-02-04 23:30

黃偉哲：公幼兒童口罩 將增供給

2020-02-04 23:27

雲林蒜頭結球小 縣長邀專家診斷

2020-02-04 22:55

王定宇：從這兩個徴兆可以看出中國武漢疫情已經失控

2020-02-04 19:54

影／想看想買麥拉倫、保時捷！嘉義地檢明公開拍賣

2020-02-04 19:42

黃偉哲小內閣年後更動三名新閣員今就職

2020-02-04 18:32

防疫延後開學 嘉市加印弱勢學童午餐券4160張

2020-02-04 16:58

武漢肺炎暑假延後 就怕出國旅遊泡湯

2020-02-04 16:51

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47

南市已發下第一波防疫備用口罩 私幼：停課未必好

2020-02-04 16:43

阿里山鄉Ｃ肝消除完治達標 嘉義縣保肝除C第2波啟動

2020-02-04 16:26

防範武漢肺炎 台南消防局派員到各分隊示範穿戴裝備

2020-02-04 16:26

未點燈先轟動！愛情絲路草原花語童話樂園花燈夢幻迷人

2020-02-04 16:20

武漢疫情嚴峻 雲林餐飲業者公告「咳嗽發燒勿內用」

2020-02-04 15:54

台南成立防疫小組 黃偉哲：錯誤資訊隨時闢謠

2020-02-04 14:16

不受疫情影響 雲林歷屆議員今回娘家走春敘舊

2020-02-04 13:04

體驗「橘色花道」美感 林初埤木棉花初綻月底更美

2020-02-04 12:02

2020永保安康紀念車票 2月8日開賣

2020-02-04 12:00

工業區基礎設施更新累計逾6億 台南市府斥資給力

2020-02-04 11:16

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦

2020-02-05 09:18

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

台中隔離所外警方維安戒備 民眾：有大官要來？

2020-02-04 21:06

改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

2020-02-04 15:56

影／想看想買麥拉倫、保時捷！嘉義地檢明公開拍賣

2020-02-04 19:42

田中製藥廠免費發千瓶酒精 民眾大排長龍

2020-02-04 16:58

金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地

2020-02-04 20:13

領先全國！屏東推太陽光電綠能堤防 可供650戶家庭用電

2020-02-04 15:21

台中有醫院只分到1盒口罩 後來因距離遠沒去領

2020-02-04 18:10

台中大智路8月可望完工 東豐快拚111年復工

2020-02-04 16:28

催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

2020-02-05 12:24

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top