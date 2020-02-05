表揚麻豆文旦農 黃偉哲：疫情延燒農產品銷陸恐受影響

台南市麻豆區農會今天頒獎表揚去年文旦大賽得獎的農民，特等獎「文旦王」林建良由市長黃偉哲親自頒獎，林建良將一萬元獎金捐給國際單親兒童基金會附設的麻二甲之家，希望協助關懷弱勢未婚媽媽及單親時同生活求學所需。

黃偉哲致詞時則表示，麻豆區農會過去一年來對農業推展的貢獻有目共睹，經營績效卓著，值得肯定，農民種出好的農產品，市府就有責任和義務配合中央和農會，把優質農產品行銷出去，而今年因為武漢肺炎疫情的爆發，對於農產品外銷到中國大陸市場，會特別嚴峻，市府會持續關注，優質的農產品不怕沒有人要，就怕不知道而已，對於農產品一定會加強宣導讓更多好朋友可以知道，也會全力加強市場的擴展，台南市有優質的農產品，希望讓更多的消費者品嘗，增加農民的收益，對於農產品外銷市場的擴展，市府也會持續努力。

麻豆區農會延續去年舉辦產銷履歷成果發表與提升文旦品質暨推廣表揚大會，持續推動農產品產銷履歷及產地團體商標雙認證，以確保消費者能買到正宗的麻豆文旦。今天中午在農會超市前廣場，舉辦表揚大會，表揚過去一年在農業生產栽培、農村服務及參與文旦大賽等各方面，表現傑出的農友，頒發匾額及獎金給與資鼓勵，更希望得獎農民能將寶貴經驗及技術傳承下去，讓農業能繼續創新發展，為麻豆在地農業注入新的活力，也期待所有農民在新的一年都能有好收成，場面相當熱鬧。