員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府

雲林縣政府近日接獲民眾陳情，指有員工傳訊息說家族有人確診武漢肺炎，從此音訊全無不來上班，其餘同仁也被嚇得不敢到公司，雲林縣衛生局長曾春美表示，經查證該員工並非武漢肺炎接觸者，也不在居家隔離、檢疫名單內，也提醒民眾，居家隔離或檢疫的民眾會由衛生單位開立通知單，或由村里長開立居家檢疫單，民眾應據此辦理請假程序。

雲林縣政府接獲一家公司陳情，說有員工年後僅上班一天，中央疫情指揮中心居家隔離、檢疫消息一出後，隔天該員工傳訊息說家族有人確診武漢肺炎，無法來上班，從此音訊全無，同事聽說他曾接觸武漢肺炎病例，大家都很恐慌。

曾春美表示，經過調查，該個案並非武漢肺炎接觸者，也不在居家隔離、檢疫的名單內，已告知該公司無感染風險，居家隔離或檢疫的民眾會由衛生單位開立通知單，或由村里長開立居家檢疫單，民眾可依此辦理請假程序，目前僅居家隔離、居家檢疫的對象不得外出，可依法請假，健康追蹤、自主健康管理者可外出，但須全程配戴口罩。

根據中央疫情指揮中心規定，確定病例接觸者，將採「居家隔離」措施由衛生主管機關開立居家隔離通知書，居家隔離14天內不得外出，衛生主管機關每日追蹤兩次。

湖北省、廣東省及浙江省旅遊史、小三通旅客將採「居家檢疫」措施，由主管機關開立旅客入境健康聲明居家檢疫通知書，居家檢疫14天內，由村里長、村里幹事每日詢問健康狀況。

中港澳入境時有發燒或呼吸道症狀旅客，採「健康追蹤」措施，由檢疫人員開立通知書，追蹤14天內將由地方衛生主管機關每天主動監測一次，期間應盡量避免外出，外出應全程配戴外科口罩，每日早晚量體溫。