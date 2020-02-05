員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府
雲林縣政府近日接獲民眾陳情，指有員工傳訊息說家族有人確診武漢肺炎，從此音訊全無不來上班，其餘同仁也被嚇得不敢到公司，雲林縣衛生局長曾春美表示，經查證該員工並非武漢肺炎接觸者，也不在居家隔離、檢疫名單內，也提醒民眾，居家隔離或檢疫的民眾會由衛生單位開立通知單，或由村里長開立居家檢疫單，民眾應據此辦理請假程序。
雲林縣政府接獲一家公司陳情，說有員工年後僅上班一天，中央疫情指揮中心居家隔離、檢疫消息一出後，隔天該員工傳訊息說家族有人確診武漢肺炎，無法來上班，從此音訊全無，同事聽說他曾接觸武漢肺炎病例，大家都很恐慌。
曾春美表示，經過調查，該個案並非武漢肺炎接觸者，也不在居家隔離、檢疫的名單內，已告知該公司無感染風險，居家隔離或檢疫的民眾會由衛生單位開立通知單，或由村里長開立居家檢疫單，民眾可依此辦理請假程序，目前僅居家隔離、居家檢疫的對象不得外出，可依法請假，健康追蹤、自主健康管理者可外出，但須全程配戴口罩。
根據中央疫情指揮中心規定，確定病例接觸者，將採「居家隔離」措施由衛生主管機關開立居家隔離通知書，居家隔離14天內不得外出，衛生主管機關每日追蹤兩次。
湖北省、廣東省及浙江省旅遊史、小三通旅客將採「居家檢疫」措施，由主管機關開立旅客入境健康聲明居家檢疫通知書，居家檢疫14天內，由村里長、村里幹事每日詢問健康狀況。
中港澳入境時有發燒或呼吸道症狀旅客，採「健康追蹤」措施，由檢疫人員開立通知書，追蹤14天內將由地方衛生主管機關每天主動監測一次，期間應盡量避免外出，外出應全程配戴外科口罩，每日早晚量體溫。
中港澳入境但無症狀旅客、通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者，由中央或地方衛生主管機關進行「自主健康管理」措施14天，會由航空公司開立入境健康聲明卡或衛生主管機關開立自主健康管理通知書，期間外出應全程配戴外科口罩，每日早晚量體溫。
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