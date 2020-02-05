雲林褒忠吃飯擔2月8日登場 萬人共享平安餐

中台灣規模最大的元宵節慶，雲林馬鳴山鎮安宮「五年千歲遶境吃飯擔文化節」，將於2月8日在褒忠鄉田洋村盛大登場，縣長張麗善等人今天邀民眾來參與。

2019年雲林縣馬鳴山五年千歲吃飯擔吸引七萬名遊客共襄盛舉，是繼「北天燈」、「南蜂炮」、「東寒單」等台灣三大元宵民俗活動，在中台灣已蔚為另一個獨特的台灣元宵節慶。

雲林縣縣長張麗善表示，吃飯擔文化已傳承百餘年，並獲雲林縣政府頒布縣級無形文化資產，活動當天除鑼鼓喧天的熱鬧民俗陣頭遶境祈福，還有一系列的活動迎接遊客及民眾，歡迎大家來雲林逗熱鬧。

她說，「馬鳴山五年千歲大科」也在去年八月正式獲頒「國家重要民俗」，登錄為國家級無形文化資產，由文化部鄭麗君部長親自授證，足見五年千歲信仰對於地方的重要性。

馬鳴山鎮安宮主委章金樹表示，今年飯擔會場在田洋村合安宮對面田地，入口規畫開放式展場，介紹十二王爺、陣頭文化、吃飯擔由來，並設置飯擔體驗區，讓遊客親身體驗挑飯擔樂趣。

今年分東、西兩線遶境，預計下午1到2點抵達飯擔會場，開動時會以鳴炮作為訊號，並特別加入「彩煙特效」，施放七彩絢麗的彩煙，打造聽覺及視覺饗宴，呈現耳目一新的開動儀式，歡迎各界貴賓共同參與。