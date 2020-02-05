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運送至挪威「末日地窖」亞蔬中心寄送749種原

2020-02-05 11:59聯合報 記者謝進盛／即時報導

亞蔬－世界蔬菜中心，今上午寄送749個種原，到有「末日地窖」之稱的挪威斯瓦爾巴全球種子庫，預計下星期抵達。除展現台灣參與國際糧食貢獻，也替未來農業與糧食安全善盡職責。

位於挪威斯瓦爾巴全球種子庫，由北歐遺傳資源中心、全球作物多樣性信託基金共同營運，是一處保護世界農業多樣性與遺產的長期種子庫，主要在抵禦自然或人為災難，延續生命，也稱「末日地窖」。

而位於台南善化的亞蔬－世界蔬菜中心，是全球公部門最大的蔬菜種原庫，中心主任沃培睿說，中心目前收藏有涵蓋456種作物、６萬9151個種原，來源則來自於158個國家，提供改良蔬菜作物所需的遺傳多樣性，對人類飲食的營養相當重要。

亞蔬－世界蔬菜中心提供研究機構以及種子公司、農民等運用，每年運送種子到斯瓦爾巴備分。沃培睿指出，這代表台灣遵守對國際社會的承諾，以及替未來農業與糧食安全所做的貢獻。

「這些寶貴資源的管理，相當重要！」世界蔬菜中心種原庫經理方佐威表示，透過種原備份存放在其他種子庫，以及長期儲存在斯瓦爾巴種子庫，將能確保這些種原現在與將來的安全。

世界蔬菜中心說，2008年斯瓦爾巴全球種子庫成立後，世界蔬菜中心積極參與，目前已約有24%種原安全備分在全球種子庫中。

工作人員小心打包檢查，確保作業順利。記者謝進盛／攝影
工作人員小心打包檢查，確保作業順利。記者謝進盛／攝影
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亞蔬－世界蔬菜中心，今上午寄送749個種原，到有「末日地窖」之稱的挪威斯瓦爾巴全...
亞蔬－世界蔬菜中心，今上午寄送749個種原，到有「末日地窖」之稱的挪威斯瓦爾巴全球種子庫，預計下星期抵達。記者謝進盛／攝影
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