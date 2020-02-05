再傳佳音！麥寮美生菜外銷20噸 沙烏地阿拉伯也吃得到

雲林麥寮果菜生產合作社與麥寮蔬菜產銷班今天外銷20公噸台灣美生菜（萵苣）到沙烏地阿拉伯，將在沙國當地通路上架販售，成功拓展新興市場。

農委會主委陳吉仲、立委劉建國、雲林縣府農業處長魏勝德等人到場見證美生菜啟航外銷沙國。

陳吉仲表示，台灣蔬菜含水量高，若未能完善採收後管理，將影響到農產品外觀跟品質，國外買主的意願就會降低，近年來外銷美生菜品質日益精進，以採收不落地與真空預冷方式，再結合冷鏈技術達到兼顧品質的長時間貯藏效果，全盛時期可外銷一萬公噸以上。

他說，台灣美生菜以日本、韓國、新加坡等國家為主要外銷地區，近來積極拓展中東與歐洲市場，經過三年努力輔導麥寮蔬菜產銷班，讓美生菜貯藏時間從20日延長到28天，因此嘗試拓展到中東等長途航程的市場。

麥寮果菜生產合作社理事長郭進展表示，目前契作農民有200多人，栽種面積350公頃，每年可產1200公噸產量、產值達2億多元，主要外銷亞洲國家，以日韓最大宗有七成以上。