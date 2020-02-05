台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

「國外有的古蹟我們台灣也有」國內考古界第一把交椅、成大考古所所長劉益昌上午興奮地表示，在成功挖掘出400年前的大員市鎮後，期待台灣有機會能夠透過荷蘭等國家，向聯合國申請跨域無國界的世界文化資產，也就是17世紀大航海時代最重要的東印度公司曾經走過的足跡。

劉益昌表示，東印度公司是歷史上少見的準國家型態的商業機構，在大航海時代從南非、東南亞一路經過台灣發展到日本，並把台灣經由貿易帶向國際舞台，而台灣的貿易也就是從那個時候開始，不僅對台灣歷史非常重要，對世界來說更是一個重要的過程。

他表示，台灣並不是聯合國的會員國，要申請世界遺產有相當的難度，但是在大員市鎮發掘出土後，對於荷蘭及比利時等國家過往的歷史，等於是一個重要的見證，有機會申請為跨域無國界的世界文化資產。

而在過去國際上也有跨國界的世界文化遺產，興建於9世紀的柏威夏寺，就位於柬埔寨柏威夏省與泰國接壤的邊境地區，在2008年成功登錄為世界遺產。

台灣的大員市鎮就是荷蘭在台灣1624年興建熱蘭遮城後，從1630年代陸續興建，四百年來的市鎮規模都沒有改變過。