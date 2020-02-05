影／他買1200公升酒精 送給嘉市所有國中小學

嘉義市全一水電行負責人林怡華、熊千綺夫婦因應武漢肺炎疫情嚴峻，得知市府教育處長林立生為酒精防疫物資發愁，向台糖採購1200公升的95度酒精，分裝後供給嘉市國中小學每所學校5公升的酒精，供他們稀釋成75度酒精消毒使用。

嘉義市教育處、衛生局今天在南興國中開防疫措施暨物資需求擴大會議，各校的校長、校護人員都出席，將捐贈的酒精帶回學校，林立生也當場感謝林怡華夫婦。

林怡華夫婦為了今天能讓各校將酒精帶回去，昨天用貨車載酒精到南興國中，與兒子、校方人員昨天一起將酒精分裝成200罐塑膠桶，耗時兩個多小時才分裝完，林怡華夫婦也在分裝酒精外，貼上「請務必稀釋1:4使用」、「逆滲透水或RO水」等語。

林怡華說，原本的發想是給弱勢團體，但因應疫情越來越嚴峻，擔憂學校開學後沒有酒精可使用，向教育處長確認缺乏，便趕緊向台糖購買酒精，也明確跟台糖表示要與嘉市府合作，作為公益使用。

林怡華說，武漢肺炎疫情很嚴峻，防疫越來越重要，除了捐給學校共1000公升，剩下200公升則給弱勢團體使用，未來還會持續捐贈酒精。