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鹽水蜂炮周五、六登場 犁炮城全副武裝這樣穿

2020-02-05 10:55聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，台南市政府上午在鹽水武廟廣場舉行蜂炮記者會，適逢假日，預估人潮將大增，市長黃偉哲邀請全台遊客來鹽水感受刺激的蜂炮體驗，也期望藉由蜂炮及神明消災解厄，讓台灣早日擺脫武漢肺炎疫情。

體驗蜂炮快感，安全更不可免，今年預估將有200座大小砲城，台南市政府消防局說，目前已受理47座砲城，上午已檢查31座，消防局除上午完成鹽水區各砲城安全檢查，同時也示範安全防護穿著，除忌諱穿羽絨裝，塑膠雨衣，建議遊客標準裝備包括，全罩式安全帽、厚棉質外衣或夾克、棉質牛仔長褲、棉質（或真皮）手套、棉質口罩、棉質溼毛巾貼在脖頸、長筒運動（休閒）鞋等7大裝備。

今年鹽水蜂炮以「鼠年行大運」為主題，將建造三座40尺 x 8尺 x 7尺大型LED蜂炮城，估計今年鹽水約有200座大小炮城，每座砲城綁上動輒上萬支蜂炮，走在鹽水小鎮，將可感受瞬間「咻！咻！咻！」萬箭齊發般快感。

如往年，今年鹽水蜂炮共有5條遶境路線，7日周五一早將於武廟前舉行「啟炮」儀式，隨即展開兩天一夜遶境，武廟神轎陣頭將陸續繞行鹽水各聚落，周五晚上約7點，陣頭將再度從武廟前出發，沿途將有信眾點燃砲城。

活動重頭戲在周六，入夜鹽水煙火璀璨照亮夜空如不夜城，蜂炮更密集，主炮花燈預計晚上9點於鹽水國中操場施放，會場也設置主炮城施放大量蜂炮，體會「衝蜂炮」的刺激感，蜂炮施放預計到周日凌晨才會告一段落。

鹽水武廟管理人林益仁說，鹽水蜂炮起源就是因清光緒初年鹽水曾遭瘟疫肆虐，才於元宵節請眾神出巡遶境，並施放煙火炮竹，以期消災解厄、驅除瘟疫，因此今年活動不受影響照常舉行，且遇到假日，炮城更多，預計人會更多。

台南市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮在傳統上有為民眾驅除瘟疫祈福象徵，蜂炮也在戶外燃放，這樣活動可以大力推展。

文化局說，參與蜂炮盛會遊客幾乎都全副武裝，戴上安全帽、口罩、毛巾，呼籲遊客在防疫期間參與群眾活動務必提高警覺，勤洗手戴口罩、做好防疫措施。

聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，台南市政府消防局上午派員檢查砲城。記者謝...
聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，台南市政府消防局上午派員檢查砲城。記者謝進盛／攝影
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聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，台南市政府消防局上午派員檢查砲城。記者謝...
聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，台南市政府消防局上午派員檢查砲城。記者謝進盛／攝影
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消防局出示合格的煙火標示。記者謝進盛／攝影
消防局出示合格的煙火標示。記者謝進盛／攝影
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台南市政府消防局示範犁蜂炮全副武裝裝備穿著。記者謝進盛／攝影
台南市政府消防局示範犁蜂炮全副武裝裝備穿著。記者謝進盛／攝影
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聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，台南市政府消防局上午派員檢查砲城。記者謝...
聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，台南市政府消防局上午派員檢查砲城。記者謝進盛／攝影
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聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，圖為去年盛況。圖／本報資料照
聞名全台的台南鹽水蜂炮本周五、六將登場，圖為去年盛況。圖／本報資料照
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鹽水蜂炮遶境口罩

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