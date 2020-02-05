難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

台灣第一城終於出土了！興建於荷蘭時期、大約1630年代的台南安平大員市鎮，在成大考古所挖掘下首度重見天日。

台灣興建最早的城池是在1624年由荷蘭人興建的熱蘭遮城，也就是現今的台南安平古堡所在地，在2024年即將建城滿400周年，成大為紀念周年，從2018年開始執行台灣學計畫，其中一項工作就是挖掘從未曾出土、位在熱蘭遮城東側的大員市鎮，也是台灣最早興建的市鎮。

成大考古所根據各項資料以及雷達探地檢測，界定了目前深埋在地下的大員市鎮大約的輪廓，在去年底試挖三個坑，果然一挖中的，今天特別公布挖掘成果，市長黃偉哲與成大校長蘇慧貞都到場關切。

今天曝光的挖掘坑是在現今石門國小北側，從荷蘭時期的地圖估計，大約是大員市鎮的北緣。

成大考古所所長劉益昌表示，從挖掘坑裡可以清楚的看到清代大型的磚造建築結構，不像是一般的民房建築，而是寬度大約80公分的一堵牆，牆內外的土顏色明顯不同，經過成大土木系教授李德河的分析，牆內的土是屬於陸相，而牆外的土則是明顯的海洋沉積物。

劉益昌表示，這個結果讓人相當興奮，顯見這堵牆就是當初用來阻擋海洋侵蝕陸地的海堤，牆外是台江內海，牆內就是大員市鎮，考古團隊成功地找到市鎮的邊界。

而從過去的文獻記錄，從荷蘭時期到明鄲、清代都有陸續修建海堤。

考古團隊陸續並在石門國小南側及現今的劍獅埕園區挖掘，南側發現清代的溝渠及房屋的基礎，

而劍獅埕的地下則非常完整可以看到從荷蘭到清代層層的堆積。

劉益昌表示，由於當地地勢低窪，過去歷代的興建都是向上堆積，很少向下挖掘，因此才能夠保存完整的紀錄，而劍獅埕在清代是水師五館之一的「金門館」所在地，這次也挖到了金門館的建築遺構，非常精彩。