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企業自推有薪照顧假 黃偉哲參訪給肯定

2020-02-04 17:27中央社 台南4日電

位於台南科技工業區的璨揚企業，在政府提出防疫照顧假的概念前，就已實施3種有薪照顧假。台南市長黃偉哲今天前往廠區參訪時表示，希望台南市有愈來愈多類似的「幸福企業」。

政府為了防範武漢肺炎，宣布高中以下學校延後開學，並針對有照顧孩童的家長推出防疫照顧假。而璨揚企業去年起就提供類似概念的照顧假，供符合年資條件的員工申請，分別是幼童陪伴假、學童開學假、長者照顧假。

璨揚企業董事長黃文献表示，當初是有感於一些年輕的同事要照顧小孩很辛苦，額外給了每年16個小時的幼童陪伴假，可以每次請幾個小時的假，去處理孩子臨時發生的狀況。學童開學假則讓員工可以在孩子開學的這一天，陪著孩子去學校。

他說，還有每年可申請3天的長者照顧假，讓家有高齡或生病父母親的同事，可以有多一點機會盡孝道。政府這次推出的防疫照顧假，與公司所實施的這些假，基本概念算是不謀而合。

鄭姓女員工說，曾因為母親生病請過長者照顧假；也曾因小孩臨時在學校發生狀況需要處理，請過幼童陪伴假。公司有這樣貼心福利制度真的很不錯，讓她在處理家裡的事情時，不用擔心被扣錢、扣假；上班時也會比較認真、更有效率。

黃偉哲上午特地前往璨揚企業的廠房參訪，肯定這些有薪照顧假制度，並了解公司針對武漢肺炎的防疫措施。

黃偉哲表示，璨揚企業善待員工，員工就會以高效率的生產力來回報，值得台南市政府學習，也希望台南以後有更多這樣的「幸福企業」出現。

黃偉哲說，今天也趁機到工廠做一下正確的防疫衛教宣導；在武漢肺炎還沒有出現社區感染前，一般人除非要進出醫院等場所，到其他地方並不用全面性戴口罩。對他個人來說，落實勤洗手反而更重要。

武漢肺炎黃偉哲防疫照顧假

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