武漢肺炎暑假延後 就怕出國旅遊泡湯

受武漢肺炎疫情影響，今年暑假延後，也打亂許多家長的國內外旅遊計畫，其中往年都在暑期舉辦的教師甄試最受關心，深恐太慢舉辦，出國旅遊要泡湯。台南市教育局長鄭新輝表示，心聲已聽到，目前正在排行事曆，希望公私都能兼顧到。但畢竟今年較特殊，為非常時期，期能共體時艱。

台南市多數學校都取消寒假課輔與營隊等相關活動，不過，仍有部分學校認為，戶外的體育營隊活動不宜取消，因為即使到安親班，也會有戶外體育活動。像崇學國小的樂樂球、棒球、羽球等體育營隊活動也都照常舉行，學生打球時樂在其中，家長看得安心。

因為開學延後兩周，連帶使得暑假也要延後，而開學後的一些校外旅遊活動、評量周、畢業典禮等也都要更動，目前就等教育局排定行事曆。但最讓部分老師關心的是教師甄試的時間，深恐若延到暑假再辦，可能規畫好的國外旅遊活動將泡湯。

往年台南市的教師甄試都是在6月底初試、7月上旬複試，今年的甄試輪到崇學國小舉辦，由於需要約1、2百名的教師人力，校長洪榮進表示，去年就請老師能把今年暑假的國外旅遊安排在7月10日以後。但沒想到發生武漢肺炎疫情，暑假7月15日才開始，若延後舉辦教師甄試，可能部分老師已規畫好的國外旅遊會受影響，因此，大家希望暑假前就能開始作業。