不受武漢肺炎影響 市議員結合善心人士提供免費午餐

政府照顧照顧低收入生，寒暑假有愛心午餐券，台南市議員曾培雅、林美燕多年來結合社區、企業，寒暑假也提供免費午餐給家境清寒的學生，面臨寒假延長兩周，林美燕也把提供免費午餐的服務，延長兩周，希望讓孩子免於挨餓，為抗疫增添美談。

教育局對這樣的善舉相當感謝，認為可補強政府不足處。鄭新輝說，社會局在寒暑假會發送營養午餐的愛心餐券給低收入戶學生，兩位議員結合善心人士，另提供愛心午餐給也需要受助的弱勢學生，讓愛充滿角落，也是社會最需要的鄭能量。

國內受到武漢肺炎疫情影響，教育部已宣布高中以下學校開學延至25日，連帶的，寒假期間低收入戶學生的愛心午餐也供應至24日，讓家長安心。不過，大家往往只注意到低受入戶，但還有許多弱勢家庭的學生，如單親、隔代教養孩子，因家人忙於工作，或提供午餐有困難，以致沒午餐吃。

8年多前台南市議員曾培雅結合企業、善心人士，在寒暑假提供免費午餐給弱勢學生，補足社會上的漏洞。部分受助者現在已就業，也反過來捐款或當志工，回饋社會。由於實施情形良好，市議員林美燕兩年多前也比照這一模式，幫助安平、南區的弱勢學生。

發生武漢肺炎疫情，開學延後，學校也停止課輔，曾培雅、林美燕與許多善心人士都在默默幫助弱勢學生，讓他們免於挨餓，林美燕並決定把發送愛心午餐延長至開學前。曾培雅說，因考慮到每天有20多名國中學生來當志工，幫忙打菜，以及受助孩子要到據點拿便當，基於防疫考量，決定不延長。