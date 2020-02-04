南市已發下第一波防疫備用口罩 私幼：停課未必好

因應武漢肺炎疫情，學校雖都延後開學，但私立幼兒園已在春節後就開學，台南市教育局為確保幼兒的健康並督導落實防疫，2月3日就將第一波防疫備用兒童口罩發放給各私立幼兒園。對於有人建議私幼應停課，有業者認為，停課未必好，人人做好健康管理才重要。

台南市教育局長鄭新輝今天表示，昨天已依照人數，將第一波防疫備用兒童口罩發放給各私立幼兒園，並將自下周一2月10日起不定期到各幼兒園訪視抽查，檢視各園防疫宣導、中港澳入境學生及教職員工管理紀錄表、每日體溫測量紀錄、備用口罩領用及使用名冊等相關防疫作為，未落實執行者，將公布，限期改善。

受疫情影響，台南多數學校都停止寒假課輔與活動，但私立幼兒園卻沒停課，有人認為私幼也應停課。台南市某幼兒園林姓業者表示，私幼是否需要停課要看規模，若全部都停，會有問題。幼兒園非公家機構，老師不上班，誰來養？目前防疫最重要的是，做好自身健康管理。