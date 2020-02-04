因應武漢肺炎疫情 南市提升消防個人裝備

針對武漢肺炎防護，台南市政府為第一線消防人員備妥N95口罩、隔離衣等防護裝備。依目前疫情現況，用量足供使用1.5個月以上；另外，消防局備有2個月庫存量供緊急調度使用。

針對病毒防疫，消防局硬體部分依衛生福利部疾病管制署訂定「緊急醫療救護人員載運嚴重特殊傳染性肺炎病人感染管制措施指引」配置防疫物資及裝備，緊急醫療救護人員個人防護裝備建議有N95口罩、手套、隔離衣及護目裝備。

消防局已發放外科口罩3萬1500片、N95口罩1120個、隔離衣400件、手套33225雙、防護面罩336個、雨鞋310雙給第一線消防大隊及分隊。其中，防護面罩具有透明防撥濺面板，配合內層N95口罩及外層的外科口罩使用後，足有效防護臉部感染控制。

台南市政府新聞稿表示，依目前疫情現況，以上用量足以供應消防局使用1.5個月以上，另於消防局備有2個月庫存量供緊急調度使用。

軟體部分，消防局也訂定「2019新型冠狀病毒防治進階應變機制」，暫停所有分隊義消救護協勤，且當救護車接送完疑似或確診2019新型冠狀病毒病患後，需消毒靜置至少30分鐘。

在消毒靜置時間如有第2件救護案件時，由消防局救災救護指揮中心依救護勤務危急程度，以及地理位置綜合評估，派遣就近、適當救護車輛執勤；如疫情持續擴散，消防局將依「台南市政府消防局2019新型冠狀病毒防治進階應變機制」，派遣專責單位執行疑似或確診個案載運，避免資源排擠。

消防局表示，已與衛生局調度相關防疫物資，並拍攝全身防疫裝備穿脫影片供第一線消防弟兄觀看；也請消防局緊急救護科人員在春節期間至各單位督導防護裝備穿脫技術是否純熟。未來也將持續與衛生局及其他相關單位滾動式檢討相關防疫相關作為，保護第一線消防人員安全。