阿里山鄉Ｃ肝消除完治達標 嘉義縣保肝除C第2波啟動

去年嘉義縣政府連結嘉義長庚等克服經費人力限制，完成六腳、義竹、阿里山等3鄉免費B、C肝篩檢服務，阿里山鄉治療率高達94%，為全國第2個C肝清除完治鄉，上午在衛生局舉行保肝除C第2波，太保市、鹿草鄉及東石鄉啟動儀式。

衛生局安排健康操老師，帶動在場來賓鄉親動起來；接著縣長翁章梁、太保市長黃榮利、東石鄉長林佳瑩、長庚醫院副院長盧勝男、瑞士商艾伯維藥品有限公司台灣分公司處長甯瑋瑜，及村里長等共同見證，宣告啟動第2波普篩行動。

太保市、鹿草鄉及東石鄉30到79歲設籍嘉義縣的民眾，免費B、C肝篩檢，積極透過篩檢支持治療；衛生局代理局長趙紋華說，將由村里、鄰長針對未篩民眾逐戶發放篩檢通知，衛生所將以村里為單位，在夜間及假日逐村設站篩檢，方便民眾就近參加，錯過篩檢設站的鄉親，也可直接到衛生所抽血檢查。

早期密醫及醫療環境不佳，造成B、C肝盛行率偏高，現今C肝抗病毒藥物開放健保給付，治癒率幾近百分百，第一輪六腳、義竹、阿里山篩檢經驗，衛生局有信心做得更好，去年縣府連結嘉義長庚、瑞士商艾伯維藥品公司台灣分公司及高雄肝病防治協會，完成六腳、義竹、阿里山等3鄉縣民免費B、C肝篩檢，共篩檢5251人，C肝抗體陽性649人，全數轉介就醫治療，其中阿里山鄉治療率高達94%，為全國第2個C肝清除完治鄉鎮。