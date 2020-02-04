未點燈先轟動！愛情絲路草原花語童話樂園花燈夢幻迷人

元宵節將近，位在台18線阿里山公路32K附近，阿里山國家風景區入口景點牛埔仔大草原：愛情絲路，阿里山國家風景區管理處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設計浪漫「花語、童話、樂園」花燈組合，周末元宵夜6點點燈，過年試燈童話夢幻世界花影藝術，愛戀圓舞曲，童思流光，白雪花嫁吸睛，吸引大批遊客上網分享，未點燈先轟動。

2018嘉縣承辦台灣燈會，阿管處在牛埔仔大草原打造主題燈區，吸引遊客，今年「花語、童話、樂園」浪漫大型主題花燈組合受注目，遊客說，就像走入卡通場景，燈飾超級可愛，有美女與野獸，哈利波特電影人物，還有胡桃鉗士兵，卡通場景人物都跑出來了。

童話王子與公主美好結局，造就愛情想像及迷人期待，以花語象徵愛情樣貌，融入愛情童話共鳴題材，再以沉浸式光影氛圍營造樂園空間，入口意象以哈利波特的「預言家日報」為題材，打造「童話日報」互動光影拍照區，讓愛侶可走進書本化身角色互動拍照。

「愛戀圓舞曲」主題：漫步其中，兩側以幾何藝術刻劃「獸首壁飾」歐洲宮廷富麗堂皇樣貌，巴洛克風格地面鋪飾，以及七彩幻化繽紛光影，宛如踏進中世紀古堡舞會。「童思流光」主題：奇幻「胡桃鉗士兵」，以幽默萌趣肢體動作，將象徵愛情「LE」字母，化為迎賓入口，遠處眺望傳來愛情喜悅氛圍，接著以「互動光影裝置：光影跳板」，打造重現孩童跳房子遊戲童趣浪漫。