親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

柯文哲乾坤大挪移 全然置換加害者與被害人間關係

未點燈先轟動！愛情絲路草原花語童話樂園花燈夢幻迷人

2020-02-04 16:20聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

元宵節將近，位在台18線阿里山公路32K附近，阿里山國家風景區入口景點牛埔仔大草原：愛情絲路，阿里山國家風景區管理處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設計浪漫「花語、童話、樂園」花燈組合，周末元宵夜6點點燈，過年試燈童話夢幻世界花影藝術，愛戀圓舞曲，童思流光，白雪花嫁吸睛，吸引大批遊客上網分享，未點燈先轟動。

2018嘉縣承辦台灣燈會，阿管處在牛埔仔大草原打造主題燈區，吸引遊客，今年「花語、童話、樂園」浪漫大型主題花燈組合受注目，遊客說，就像走入卡通場景，燈飾超級可愛，有美女與野獸，哈利波特電影人物，還有胡桃鉗士兵，卡通場景人物都跑出來了。

童話王子與公主美好結局，造就愛情想像及迷人期待，以花語象徵愛情樣貌，融入愛情童話共鳴題材，再以沉浸式光影氛圍營造樂園空間，入口意象以哈利波特的「預言家日報」為題材，打造「童話日報」互動光影拍照區，讓愛侶可走進書本化身角色互動拍照。

「愛戀圓舞曲」主題：漫步其中，兩側以幾何藝術刻劃「獸首壁飾」歐洲宮廷富麗堂皇樣貌，巴洛克風格地面鋪飾，以及七彩幻化繽紛光影，宛如踏進中世紀古堡舞會。「童思流光」主題：奇幻「胡桃鉗士兵」，以幽默萌趣肢體動作，將象徵愛情「LE」字母，化為迎賓入口，遠處眺望傳來愛情喜悅氛圍，接著以「互動光影裝置：光影跳板」，打造重現孩童跳房子遊戲童趣浪漫。

「白雪花嫁」主題：紅毯盡頭高達8公尺雪白城星，氣勢磅薄豎立中央，勾勒巴洛克風格 以「捕捉愛情」的巧思，運用光影工藝花影浪漫薔薇，實現「婚禮殿堂」， 搭配戀的起始，愛的誓約愛情花語，歐洲童話復刻浪漫氣息，地面式光毯花影互動裝置下大器營造花瓣紅毯浪漫花嫁，「光影婚禮殿堂」實現女孩夢想中的童話憧憬。阿管處說，元宵節晚間6點點燈後，每逢周末及節慶日前夕點燈。

阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設...
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設計浪漫「花語、童話、樂園」花燈組合，未點燈先轟動。記者魯永明／攝影
分享
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設...
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設計浪漫「花語、童話、樂園」花燈組合，未點燈先轟動。記者魯永明／攝影
分享
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設...
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設計浪漫「花語、童話、樂園」花燈組合，未點燈先轟動。記者魯永明／攝影
分享
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設...
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設計浪漫「花語、童話、樂園」花燈組合，未點燈先轟動。記者魯永明／攝影
分享
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設...
阿里山國家風景區景點牛埔仔大草原:愛情絲路，阿管處委託藍永旗花燈藝術工房，規畫設計浪漫「花語、童話、樂園」花燈組合，未點燈先轟動。記者魯永明／攝影
分享

愛情阿里山花燈

延伸閱讀

竹市94歲國寶級花燈藝師蕭在淦 紙糊花燈技藝...

鯨魚花燈是保特瓶所製 台灣燈會慈濟用資源回...

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

大章魚、大腕龍… 台灣燈會動物嘉年華驚豔

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

防疫延後開學 嘉市加印弱勢學童午餐券4160張

2020-02-04 16:58

武漢肺炎暑假延後 就怕出國旅遊泡湯

2020-02-04 16:51

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47

南市已發下第一波防疫備用口罩 私幼：停課未必好

2020-02-04 16:43

阿里山鄉Ｃ肝消除完治達標 嘉義縣保肝除C第2波啟動

2020-02-04 16:26

防範武漢肺炎 台南消防局派員到各分隊示範穿戴裝備

2020-02-04 16:26

武漢疫情嚴峻 雲林餐飲業者公告「咳嗽發燒勿內用」

2020-02-04 15:54

台南成立防疫小組 黃偉哲：錯誤資訊隨時闢謠

2020-02-04 14:16

不受疫情影響 雲林歷屆議員今回娘家走春敘舊

2020-02-04 13:04

體驗「橘色花道」美感 林初埤木棉花初綻月底更美

2020-02-04 12:02

2020永保安康紀念車票 2月8日開賣

2020-02-04 12:00

工業區基礎設施更新累計逾6億 台南市府斥資給力

2020-02-04 11:16

發燒買嘸口罩 雲林衛生局免費送

2020-02-03 23:52

東山迎佛祖 火龍綿延古香路

2020-02-03 23:46

盼20年 永康住商區有公園了

2020-02-03 23:44

歸仁都市計畫 1.63公頃公設用地解編

2020-02-03 23:42

防疫照顧假給薪嗎？ 南市府：依公司規定

2020-02-03 23:40

優遊吧斯將歇業？董座：努力撐住

2020-02-03 23:37

鼠來寶提燈 嘉市限量發送

2020-02-03 23:36

阿里山鄉超商少買不到口罩 鄉長：衛生所有提供

2020-02-03 19:50

台南歸仁都市計畫通盤檢討 1.63公頃公共設施用地解編

2020-02-03 19:38

嘉義善心人士捐贈口罩至偏鄉 長輩嘆沒戴口罩還受歧視

2020-02-03 17:43

要注意！ 學甲警方加強取締交通違規

2020-02-03 16:48

嘉縣教育處憂延後開學 積極訪視易群聚感染補習班

2020-02-03 15:36

台南百年東山迎佛祖 數千信眾護送

2020-02-03 14:49

嘉義善心人士捐2000個口罩 送給偏鄉老人

2020-02-03 13:56

影／嘉義青農辦農事體驗 百元活動邊吃邊玩還能外帶

2020-02-03 13:41

東山迎佛祖回駕 白河警出動百餘警力協助

2020-02-03 13:07

影／台南永康大樓區寸土寸金 特色溜滑梯祥合公園啟用

2020-02-03 12:17

嘉市府設計Q版鼠年小提燈 3千個免費發

2020-02-03 12:00

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

威！不輸重慶銅梁火龍 本土火舞團驚豔南投燈會

2020-02-03 22:37

影／搭車可見台灣海峽、光雕美景 淡海輕軌藍海線年底通車

2020-02-03 18:02

淡水台2乙人行車道翻新 輕鬆串連各大景點不中斷

2020-02-03 18:40

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26

台東南迴櫻花、木棉盛開 疫情讓賞花人潮大減

2020-02-04 09:44

防疫酒精也成搶手貨 菸酒公司台東門市：明每人限1瓶

2020-02-03 19:36

阿里山鄉超商少買不到口罩 鄉長：衛生所有提供

2020-02-03 19:50

國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

2020-02-04 15:45

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

影／15公尺高章魚爬滿樓 台灣燈會動物狂歡嘉年華燈驚艷

2020-02-03 18:24

基隆市政府新注入年輕活力 沈詠珮接發言人兼機要秘書

2020-02-04 14:38

新戲重現中華商場 社會學者激動想哭

2020-02-04 00:28

醫護怨1天僅2口罩 北市聯醫：非硬性規定

2020-02-03 22:22

行天宮「一定要戴口罩」 新北不強制廟宇遵守

2020-02-03 19:29

台東釋迦慘跌10元？ 饒慶鈴嚴正駁斥：有的話縣府收購

2020-02-04 15:09

規定戴口罩學生卻輪流用？ 中市教局：一般學生不強制

2020-02-03 19:31

田中製藥廠免費發千瓶酒精 民眾大排長龍

2020-02-04 16:58

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

2020-02-04 16:24

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

延後開學台中校長提疑難雜症 教育局作出四點決議

2020-02-03 19:33

改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

2020-02-04 15:56

盧秀燕籲教部同步規定私幼停課 中市心安餐券持續供應

2020-02-03 18:28

台南歸仁都市計畫通盤檢討 1.63公頃公共設施用地解編

2020-02-03 19:38

韓江連線成形？鄭照新：江鼓勵年輕人多到中南部

2020-02-04 11:28

全台最大規模無人機表演 台灣燈會無人機夜空魔幻秀

2020-02-04 10:56

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47

銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高

2020-02-04 13:12

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top