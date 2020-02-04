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南市小年夜至初五 觀光人次644萬

2020-02-04 15:43中央社 台南4日電

春節期間年台南市熱鬧滾滾，自小年夜到年初五的觀光人次共644萬，其中住宿率以年初二及初三最高、破9成；熱門景點前三名為正統鹿耳門聖母廟、台灣首廟天壇、南鯤鯓代天府。

台南市政府今天市政會議中由文化局、觀光旅遊局、交通局報告「2020春節成果」報告。依觀旅局統計，觀光人次小年夜到年初五共644萬人次，分別是小年夜19.6萬人次、除夕22萬人次、初一167.1萬人次、初二113.5萬人次、初三129.1萬人次、初四103.5萬人次、初五89.5萬人次。

特別是初二起受氣溫驟降、雨天及武漢肺炎疫情影響，但每日仍有逾百萬人次。住宿率方面，除夕63.88%、初一83.99%、初二90.21%、初三90.70%、初四74.23%、初五69.72%，初二、初三住宿率最高，逾9成；整體平均約8成。

至於前三大熱門景點，分別是正統鹿耳門聖母廟（100萬）、台灣首廟天壇（99萬）、南鯤鯓代天府（93.5萬）。不含寺廟的前三大熱門景點為蕭壠文化園區（10.5萬）、關子嶺溫泉區（6.6萬）、山上花園水道博物館（4.6萬）。前三大新興景點則是山上花園水道博物館（4.6萬）、台江學園（3.1萬）、左鎮化石園區(2.3萬）。

黃偉哲今天會中肯定文化、觀光、交通等局處投入努力，對於中國武漢肺炎疫情，他說，不只台南市包括全台都受到影響，所以現在包括民政、環保、衛生等局處都投入防疫工作。他要求市府團隊務必要將衝擊縮小，對於尚在進行及即將舉辦的各類活動，相關單位都要扮演好自己角色。

武漢肺炎疫情春節

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