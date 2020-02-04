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台南成立防疫小組 黃偉哲：錯誤資訊隨時闢謠

2020-02-04 14:16中央社 台南4日電

中國武漢肺炎疫情來勢洶洶。繼提升防層級成立防疫因應小組後，台南市長黃偉哲今天在市政會議中針對疫情衝擊「主動」、「即早」因應方向，提出錯誤資訊隨時闢謠等三點裁示。

截至1月30日，台南市通報51例，無確定病例，42名已排除，9名隔離檢驗中。黃偉哲今天指示，南化、龍崎因為沒有四大超商布點，所以口罩購買困難。在中央宣布口罩限額規定後，市府已指示衛生所開放民眾購買，由民眾攜帶健保卡依規定購買。

其次，現階段幼童口罩主要供應私幼，中央已指示成人口罩有10%的產量轉做兒童口罩，所以產量預期會提升，在下一階段會增加對公幼的供應，民眾不必擔憂。

第三，為加強防疫，要強化正確資訊的傳播，由衛生局與研考會、新聞處配合，在市府網站及各平台上即時更新防疫資訊，並每週公布市府疫情因應小組的決議，以及隨時針對錯誤資訊進行闢謠。

根據衛生局長陳怡今天專案報告表示，截至1月30日止，台灣疫情通報730例，確定病例9例，482名已排除239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗），接觸者共486人（29人有症狀已通報，17人二採陰性已排除，12例檢驗中）。其中，台灣確定個案在台南市接觸者共10名，目前健康情形良好，最後結束健康監控日為2月5日。

台南市長黃偉哲今天在市政會議中針對疫情衝擊「主動」、「即早」因應方向，提出錯誤資...
台南市長黃偉哲今天在市政會議中針對疫情衝擊「主動」、「即早」因應方向，提出錯誤資訊隨時闢謠等三點裁示。聯合報記者周宗禎/攝影
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