不受疫情影響 雲林歷屆議員今回娘家走春敘舊

不受武漢肺炎疫情衝擊，雲林縣議會今按往例邀請歷屆議員回娘家，並在入口處加強量體溫、酒精消毒等防疫工作，今天出席最「資深」的第5屆縣議員廖郭鳳年年都不缺席，她說，每年都很期待和老朋友見面寒暄。

雲林縣議會行政人員表示，每年新春邀請歷屆議員回娘家已行之多年，今年邀請函早在疫情尚未延燒之前就已寄發，原考量是否停辦，但因國內尚未出現社區感染，且擔心無法及時通知所有人，因此照常舉辦。