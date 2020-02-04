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工業區基礎設施更新累計逾6億 台南市府斥資給力

2020-02-04 11:16聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府自縣市合併以來，改善各主要工業區公共設施， 累計已投入6億6千萬元，陸續興闢佳里、和順及總頭寮3處工業區服務中心，供廠協會會務運作及辦公處所，今年度持續編列1千500萬元辦理更新計畫，讓企業能夠安心拚經濟。

經發局長陳凱凌表示，早期依獎勵投資條例編定未開發之工業用地及老舊都市計畫工業區內公設品質狀況不佳，市長黃偉哲上任後，十分重視既有工業區基礎設施更新，並列入「產經重鎮─改善投資環境，促進經濟發展計畫」執行，加上近年台商回台投資需求與日俱增，為吸引廠商投資台南，公共設施改善已是刻不容緩。

經發局指出，台南縣市合併升格直轄市迄今，針對易淹水、道路損壞嚴重等具急迫性事項逐年編列預算，並爭取中央補助改善。去年已投入3千萬元完成和順、灣裡、山上、總頭寮、佳里、永康、白河、保安及安平等9處工業區道路及排水改善工程。

而累計截至去年底投入更新改善總經費已逾6.59億元(中央補助及前瞻計畫2.9億元；市款3.69億元)，道路累積刨鋪長度達35.3公里、排水設施改善長度高達27.3公里，提供更安全的生產環境。

此外，經發局於107及108年度積極向經濟部工業局爭取前瞻計畫補助，加上市府自籌款共計1.2614億元，改善柳營科技工業區全區道路路面品質，改善道路總長約14.925公里，其中1333萬元為汙水廠設備功能提升。去年分別已完成柳科工一路、工二路、工五路、工六路、腳腿仔大道及德元埤大道道路改善，今年度6月前將再投入4983萬元(工業局補助4086萬元及本府配合款897萬元），完成工七路、環園西路、環園東路及區內2處停車場路面刨鋪，改善工程完成後，除確保道路穩定及平整度外，亦強化區內汙水處理設備功能運轉。

台南市政府自縣市合併以來，改善各主要工業區公共設施， 累計已投入6億6千萬元。圖...
台南市政府自縣市合併以來，改善各主要工業區公共設施， 累計已投入6億6千萬元。圖／台南市政府經發局提供
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