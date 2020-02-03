阿里山鄉超商少買不到口罩 鄉長：公所及衛生所有提供

武漢肺炎全球延燒，許多民眾紛紛到超商搶購口罩，但是嘉義縣阿里山鄉等偏鄉地區的超商數量極少，還不一定有配給，讓山區民眾抱怨有錢也買不到，嘉義縣阿里山鄉長杜力泉表示，阿里山鄉的衛生所、鄉公所每天有配給固定數量的口罩，歡迎有需求的民眾免費領取。

阿里山鄉黃姓民眾表示，因為阿里山上部分較深山的地區不會有超商，全鄉也只有一間診所，而公家單位例如醫療站與衛生室等，平時工作需求本來就會配給口罩給工作人員，但這些單位都無法販售、提供口罩給一般民眾，民眾如果想買口罩，還是需要到平地的藥妝店、藥局、超商購買。

杜力泉說，阿里山鄉公所載運鄉內長者到市區就醫的「復康巴士」，每天都會提供就醫長者口罩，另外公所也會提供口罩給需到平地出差的公務員，民眾如果有口罩需求，也可以到鄉公所及衛生所詢問。

杜力泉表示，阿里山地區的超商、藥局雖然也是都買不到口罩，但因為人口少相對安全，沒有爆出搶購事件，鄉公所目前已向鄉親公告，如果身體較強壯的民眾可以不用戴，但是到平地工作、出差就一定要戴口罩。