台南歸仁都市計畫通盤檢討 1.63公頃公共設施用地解編

台南市政府都市發展局最近完成歸仁都市計畫的第4次通盤檢討，其中針對部分短期內不可能開闢的公共設施用地，進行解編，總面積達到1.63公頃，全案並已公告發布實施。

都發局表示，歸仁都市計畫於民國63年擬定發布實施迄今已逾40年，期間歷經3次通盤檢討，為解決都市計畫圖老舊，公共設施保留地長期未徵收取得等議題，市府啟動第4次通盤檢討作業，其通檢重點包含都市計畫圖重製、公共設施保留地檢討解編及細部計畫拆離等議題，全案業經各級都委會審議通過，已於108年12月30日起公告發布實施。

都發局表示，現行計畫底圖係於民國63年測繪，地形地物至今已多所變動，部分地形7計畫線模糊不清，易造成實務執行困難與爭議，為改善計畫底圖老舊，爰透過計畫圖重製作業提升圖面精度，以符實際發展情形及提高計畫管理之效度。

在公設保留地解編部分，歸仁四通共檢討解編5處市場、機關等已無需求之公共設施用地，面積總計約1.63公頃，其中透過市地重劃方式辦理整體開發後可增加住宅區約0.1公頃，商業區約0.87公頃，另公兒及廣停用地也同步取得開闢到位。

藉由本次檢討，亦將歸屬於細部計畫範疇之土地使用分區管制要點，依都市計畫法第22條及第23條規定另行擬定細部計畫，將土地使用分區管制要點內容納入細部計畫規範，並配合檢討新增之分區及各項審決事項增修條文內容，除明確區別主要計畫及細部計畫內容外，可落實計畫分層管理，提升計畫審議行政效率，加速都市計畫發展及開發期程，強化地方自治彈性及效能。