中興、虎科簽約合作 打造中部農業科技人才搖籃

雲林縣虎尾科技大學與國立中興大學今天由兩校校長簽訂技術合作協議書，除學術合作、教師合聘借調、研究發展、圖書資訊、智慧財產權等5項合作，因雲林是農業大縣，虎科大正朝農業科技人才培育發展，以農業培訓起家的中興大學可協助，而以精密科技見長的虎科大則可提供相關合作，讓兩校共榮發展。

虎科大多年來致力於產學合作，成果非凡，建構了契合式產業學院，累積教學卓越、典範科大計畫的研究能量，經費補助為全國技職院校排名第三，尤其該校「智能機械與智慧製造研究中心」核定為教育部補助之重點「Global Taiwan特色領域研究中心」。

校長覺文郁說，虎科大深耕專業技術，不僅連結國際企業，近年來更以服務中部地區機械產業人才培育為主軸，深受青睞，並獲教育部指定駐點國立公共資訊圖書館，展現該校跨域創新教學成效及堅實研發技術能量。

中興大學校長薛富盛指出，中興大學創校百年，設有九大學院，以及三大特色領域研究中心，包括「前瞻植物生技研究中心」、「永續農業創新發展中心」以及「鳥禽遺傳資源暨動物生技研究中心」，以農業科技基礎，整合中部產官學資源，促進中科園區聚落發展，提供「興創基地」成立萌芽創投公司，為全台典範學校，帶領台灣綠色工程及精密機械產業發展，發展具特色的頂尖研究型大學。