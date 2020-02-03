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中興、虎科簽約合作 打造中部農業科技人才搖籃

2020-02-03 19:33聯合報 記者蔡維斌／即時報導

雲林縣虎尾科技大學與國立中興大學今天由兩校校長簽訂技術合作協議書，除學術合作、教師合聘借調、研究發展、圖書資訊、智慧財產權等5項合作，因雲林是農業大縣，虎科大正朝農業科技人才培育發展，以農業培訓起家的中興大學可協助，而以精密科技見長的虎科大則可提供相關合作，讓兩校共榮發展。

虎科大多年來致力於產學合作，成果非凡，建構了契合式產業學院，累積教學卓越、典範科大計畫的研究能量，經費補助為全國技職院校排名第三，尤其該校「智能機械與智慧製造研究中心」核定為教育部補助之重點「Global Taiwan特色領域研究中心」。

校長覺文郁說，虎科大深耕專業技術，不僅連結國際企業，近年來更以服務中部地區機械產業人才培育為主軸，深受青睞，並獲教育部指定駐點國立公共資訊圖書館，展現該校跨域創新教學成效及堅實研發技術能量。

中興大學校長薛富盛指出，中興大學創校百年，設有九大學院，以及三大特色領域研究中心，包括「前瞻植物生技研究中心」、「永續農業創新發展中心」以及「鳥禽遺傳資源暨動物生技研究中心」，以農業科技基礎，整合中部產官學資源，促進中科園區聚落發展，提供「興創基地」成立萌芽創投公司，為全台典範學校，帶領台灣綠色工程及精密機械產業發展，發展具特色的頂尖研究型大學。

覺校長說，配合雲林農業大縣人才培育，虎科最近設立農業科技系，興大也是以農業人才培育起家，兩校簽訂協議，未來整合兩校資源網絡，奠定人才、設備、技術及學術交流基礎，建立共同研究的架構，成為各領域最佳人才搖籃，共創雙贏。

虎尾科大校長覺文郁（前排左）及中興大學校長薛富盛簽署合作協議書。記者蔡維斌／攝影
虎尾科大校長覺文郁（前排左）及中興大學校長薛富盛簽署合作協議書。記者蔡維斌／攝影
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虎尾科大校長覺文郁（左）及中興大學校長薛富盛簽署合作協議書。記者蔡維斌／攝影
虎尾科大校長覺文郁（左）及中興大學校長薛富盛簽署合作協議書。記者蔡維斌／攝影
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虎尾科大校長覺文郁（左）及中興大學校長薛富盛簽署合作協議書並互贈學校研創的紀念品...
虎尾科大校長覺文郁（左）及中興大學校長薛富盛簽署合作協議書並互贈學校研創的紀念品。記者蔡維斌／攝影
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中興大學教育部

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