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嘉義善心人士捐贈口罩至偏鄉 長輩嘆沒戴口罩還受歧視

2020-02-03 17:43聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣水上救生協會前理事長呂文正在中央流行疫情指揮中心1月底宣布徵購國內口罩前，已向朴子工業區生產口罩的昭惠公司訂購2千個口罩，今日上午在東石鄉中洲老人食堂發送2百個口罩，其餘口罩將在這幾日，盡快配送至東石鄉、六腳鄉等偏鄉據點。

發放口罩前，原規劃65歲以上長者才能領取口罩，但現場民眾反應，現口罩難求採買不易盼能索取，為令更多民眾受益，因此改為每人能領取2個口罩；社區內仍有長輩一早忙於農務未能及時領取，剩餘口罩將由嘉義縣東石鄉中洲社區發展協會理事長王仁賢保管，若社區內民眾有需求能前往索取。

王仁賢表示，難以想像在台灣竟會連口罩都買不到，儘管政府已釋出口罩至各大超商、藥局、藥妝店供民眾購買，但社區位處偏鄉，附近無便利商店，最近需前往朴子市才有便利商店，且社區內長輩多為獨居，平時以腳踏車、機車為交通工具，根本無力前往購買。

王仁賢憂心的說，長輩有口罩需求，多是因患有慢性疾病，需定期至醫療院所回診，因子女不在身邊，長輩得自行搭乘公車前往醫院，卻因買不到口罩戴，搭乘公車還會被路人投以異樣眼光看待，且大型醫院也要求出入醫院需配戴口罩，買不到口罩戴，還備受歧視眼光與評論，令長輩相當受傷因而不願回診。

在領到口罩後，有長輩開心的向王仁賢說，要省著點用，今天戴完口罩後，要洗一洗重複使用，王仁賢趕緊宣導，提醒長者口罩勿重複使用，同時也無奈表示，為了口罩，他已前往其他鄉鎮跑了多家便利商店欲採買，但店家皆告知已售完，令他相當擔憂，2百個應急用口罩發完後，社區內需看診就醫的長輩與將要開學的孩童該怎麼辦。

嘉義衛生局表示，中央目前發放的口罩僅供防疫人員使用，同時也宣導，不需要每個人都戴口罩，身體健康、從事戶用運動無需戴口罩，出入醫院、有發燒或有呼吸道症狀、免疫系統較差者才需戴口罩，且一般口罩也能有基本防護力，如預防灰塵、口沫直接接觸等，口罩的選擇需視希望達到的預防需求，民眾無需搶購醫療用口罩。

嘉義縣水上救生協會前理事長呂文今日上午在東石鄉中洲老人食堂發送2百個口罩，剩餘口...
嘉義縣水上救生協會前理事長呂文今日上午在東石鄉中洲老人食堂發送2百個口罩，剩餘口罩則放置東石鄉中洲社區發展協會理事長王仁賢（右）家中，若社區內民眾有需求能自行前往索取。記者黃晴雯／攝影
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2百個應急用口罩上午發放後僅存不多，嘉義縣東石鄉中洲社區發展協會理事長王仁賢擔憂...
2百個應急用口罩上午發放後僅存不多，嘉義縣東石鄉中洲社區發展協會理事長王仁賢擔憂社區內的長輩若要就醫該怎麼辦。記者黃晴雯／攝影
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口罩嘉義便利商店武漢肺炎

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