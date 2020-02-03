嘉義善心人士捐贈口罩至偏鄉 長輩嘆沒戴口罩還受歧視

嘉義縣水上救生協會前理事長呂文正在中央流行疫情指揮中心1月底宣布徵購國內口罩前，已向朴子工業區生產口罩的昭惠公司訂購2千個口罩，今日上午在東石鄉中洲老人食堂發送2百個口罩，其餘口罩將在這幾日，盡快配送至東石鄉、六腳鄉等偏鄉據點。

發放口罩前，原規劃65歲以上長者才能領取口罩，但現場民眾反應，現口罩難求採買不易盼能索取，為令更多民眾受益，因此改為每人能領取2個口罩；社區內仍有長輩一早忙於農務未能及時領取，剩餘口罩將由嘉義縣東石鄉中洲社區發展協會理事長王仁賢保管，若社區內民眾有需求能前往索取。

王仁賢表示，難以想像在台灣竟會連口罩都買不到，儘管政府已釋出口罩至各大超商、藥局、藥妝店供民眾購買，但社區位處偏鄉，附近無便利商店，最近需前往朴子市才有便利商店，且社區內長輩多為獨居，平時以腳踏車、機車為交通工具，根本無力前往購買。

王仁賢憂心的說，長輩有口罩需求，多是因患有慢性疾病，需定期至醫療院所回診，因子女不在身邊，長輩得自行搭乘公車前往醫院，卻因買不到口罩戴，搭乘公車還會被路人投以異樣眼光看待，且大型醫院也要求出入醫院需配戴口罩，買不到口罩戴，還備受歧視眼光與評論，令長輩相當受傷因而不願回診。

在領到口罩後，有長輩開心的向王仁賢說，要省著點用，今天戴完口罩後，要洗一洗重複使用，王仁賢趕緊宣導，提醒長者口罩勿重複使用，同時也無奈表示，為了口罩，他已前往其他鄉鎮跑了多家便利商店欲採買，但店家皆告知已售完，令他相當擔憂，2百個應急用口罩發完後，社區內需看診就醫的長輩與將要開學的孩童該怎麼辦。