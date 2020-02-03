親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

嘉市公立幼兒園 開學前防疫不停歇

2020-02-03 16:22聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市公立幼兒園配合中央政策延至2月25日開學，嘉義市長黃敏惠今天在教育處長林立生及衛生局長張耀懋陪同下，前往市立吳鳳幼兒園視察校園防疫措施，要求轄內所有幼兒園確實做好各項防疫工作，為幼兒健康把關。

市府訂出標準作業流程，幼兒園利用寒假及課後留園服務暫停的期間，針對所有進入幼兒園區人員於校門口設置體溫量測站量體溫，並提醒入園者正確洗手步驟，再以75%酒精進行手部消毒，園內教職員工針對幼兒經常接觸的物品表面也消毒擦拭。

黃敏惠說，防疫工作不論是公私幼或非營利幼兒園都要一起來，學校也設置一連串防疫SOP，家長也要做好自主管理，讓孩子從小就有防疫觀念。口罩管制要讓大家容易買到口罩，價格也不能太高，並請民眾不要過度恐慌、不要囤積口罩。目前教育部也透過市府教育處，優先提供私幼兒童口罩，未來公幼開學後，也希望口罩能夠補齊，讓幼兒都使用得到。

黃敏惠表示，幼兒年紀小，抵抗力較弱，同時又群聚，防疫作為需更加嚴謹，新型冠狀病毒目前尚無疫苗可以預防，所能採取的預防措施包括勤洗手、減少觸摸眼鼻口、有呼吸道症狀者應配戴口罩，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，也要避免接觸野生動物與禽類。

市府為持續落實防疫，已宣布全市各級學校、幼兒園、補習班加強防疫工作，並要求家長接送時在門口等候，不要直接進入校園；有發燒及咳嗽等症狀的學童則請其返家休息，以守護學童健康。

教育處長林立生說，依照市府與中央防疫建議及健康管理措施，除成立防疫小組及召開因應會議，積極調查並掌握親師生寒假旅遊史、接觸史之外，亦利用簡訊、line預先發送防疫通知、宣導海報、影片等方式，以多元管道向師生、家長進行嚴重特殊傳染性肺炎防治衛教，提醒家長及幼兒注意。

嘉義市立吳鳳幼兒園利用休園時間消毒，市長黃敏惠等人前往視察。圖／市府提供
嘉義市立吳鳳幼兒園利用休園時間消毒，市長黃敏惠等人前往視察。圖／市府提供
分享

幼兒園黃敏惠疫情

延伸閱讀

口罩供不應求 嘉市設醫事平台

因應延後開學 黃敏惠：這段期間全力協助學校防...

相關新聞

嘉縣教育處憂延後開學 積極訪視易群聚感染補習班

2020-02-03 15:36

台南百年東山迎佛祖 數千信眾護送

2020-02-03 14:49

嘉義善心人士捐2000個口罩 送給偏鄉老人

2020-02-03 13:56

影／嘉義青農辦農事體驗 百元活動邊吃邊玩還能外帶

2020-02-03 13:41

東山迎佛祖回駕 白河警出動百餘警力協助

2020-02-03 13:07

影／台南永康大樓區寸土寸金 特色溜滑梯祥合公園啟用

2020-02-03 12:17

嘉市府設計Q版鼠年小提燈 3千個免費發

2020-02-03 12:00

往來虎尾與西螺重要橋梁 「吳厝橋」拓寬改建完工啟用

2020-02-03 11:43

雲林東南夜市供酒精消毒、口罩防疫 民眾直呼好貼心

2020-02-03 11:37

影／傳承百年古香路 東山迎佛祖回駕廟會啟程

2020-02-03 08:15

不畏疫情 台南2燈節2天破15萬人

2020-02-02 23:47

寒流發威 阿里山咖啡樹葉變冰棒

2020-02-02 23:40

禁用巴拉刈 雲林推替代藥劑

2020-02-02 23:36

做好防疫 嘉縣大林三和國小營隊照辦

2020-02-02 23:33

西港慶安宮「落廟」會議 祈求武漢肺炎遠離台灣

2020-02-02 21:55

不受疫情影響 今年鹽水蜂炮如期登場人潮恐更多

2020-02-02 19:46

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10

南鯤鯓代天府祈安禮斗法會 祈求武漢肺炎遠離

2020-02-02 16:29

今天天公生 信徒湧進台南市大觀音亭暨祀典興濟宮上香

2020-02-02 15:11

防疫延後開學「賺到假期」 台南燈節昨晚湧現人潮高鋒

2020-02-02 13:57

變形金剛出沒請小心！台西鄉海口故事屋新打卡景點

2020-02-02 13:35

配天宮元宵燈花媽遊行因武漢肺炎取消 晚會仍照常

2020-02-02 12:15

台灣燈會期間防疫嚴峻 民進黨團要中市府專案報告

2020-02-02 11:45

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10

基隆「測速王」換人當 警方：別把台62線當高速公路開

2020-02-03 07:11

不受疫情影響 今年鹽水蜂炮如期登場人潮恐更多

2020-02-02 19:46

社區藥局口罩酒精耳溫槍都缺貨 業者：沒東西賣像話嗎

2020-02-02 23:31

北捷板橋等3大站上下班尖峰爆量 環狀線分流

2020-02-03 00:00

環狀線通車搶搭 2天10萬人次

2020-02-02 23:57

往來虎尾與西螺重要橋梁 「吳厝橋」拓寬改建完工啟用

2020-02-03 11:43

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

紫南宮鼠年錢母夯到缺貨 3月兌換活動緊急喊卡

2020-02-03 07:32

這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

2020-02-03 07:00

西港慶安宮「落廟」會議 祈求武漢肺炎遠離台灣

2020-02-02 21:55

台灣燈會 台日聯手打造15公尺藝術燈組「觀山入林」

2020-02-03 07:37

中捷公司接管捷運綠線 衝刺年底通車營運

2020-02-03 14:01

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

武漢肺炎延燒 行天宮要求入內參拜一定要「戴口罩」

2020-02-03 12:00

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

綠營總召交接 侯友宜：新北只有「市民黨」

2020-02-03 14:07

花現雙北！ 北市樂活夜櫻祭 新北高灘地花海

2020-02-03 00:12

台灣學校延後開學與放暑假 宜蘭童玩節考慮延後開幕

2020-02-02 18:27

武漢肺炎延燒口罩短缺 嘉義市成立醫事平台因應

2020-02-02 19:09

多虧南迴改 大武獲夯點「9420」

2020-02-02 23:25

單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21

不畏疫情 台南2燈節2天破15萬人

2020-02-02 23:47

影／台南永康大樓區寸土寸金 特色溜滑梯祥合公園啟用

2020-02-03 12:17

影／傳承百年古香路 東山迎佛祖回駕廟會啟程

2020-02-03 08:15

韓國瑜小內閣 林麗蟬任有給職顧問

2020-02-02 23:14

蚊子館轉型 中市纖維博物館獲「金館獎」

2020-02-03 12:59

佛光山為武漢肺炎疫情祈福 2月23日舉辦法會

2020-02-02 20:49

推路平 高雄工務局改善郊區道路

2020-02-02 23:49

新北府會關係緊張？ 侯友宜：不擔心

2020-02-03 16:14

東山迎佛祖回駕 白河警出動百餘警力協助

2020-02-03 13:07

離開電商公司返鄉務農 她堅持有機耕作種出健康滋味

2020-02-03 13:00

全面禁用免洗餐具 高屏3月1日實施

2020-02-02 23:42

「台北捷運Go」App疏失 手機查詢卡卡

2020-02-03 00:04

竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

2020-02-03 13:50

竹市擬大修彩虹橋 月底動工

2020-02-02 23:53

中庄調整池 景觀平台網友瘋傳

2020-02-02 23:46

寒流發威 阿里山咖啡樹葉變冰棒

2020-02-02 23:40

拒議員協調 北市違建處理委員會10日上路

2020-02-02 23:21

「花現鹿野農遊尋寶趣」饒慶鈴：歡迎來鹿野體驗農村樂

2020-02-02 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top