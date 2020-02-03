嘉市公立幼兒園 開學前防疫不停歇

嘉義市公立幼兒園配合中央政策延至2月25日開學，嘉義市長黃敏惠今天在教育處長林立生及衛生局長張耀懋陪同下，前往市立吳鳳幼兒園視察校園防疫措施，要求轄內所有幼兒園確實做好各項防疫工作，為幼兒健康把關。

市府訂出標準作業流程，幼兒園利用寒假及課後留園服務暫停的期間，針對所有進入幼兒園區人員於校門口設置體溫量測站量體溫，並提醒入園者正確洗手步驟，再以75%酒精進行手部消毒，園內教職員工針對幼兒經常接觸的物品表面也消毒擦拭。

黃敏惠說，防疫工作不論是公私幼或非營利幼兒園都要一起來，學校也設置一連串防疫SOP，家長也要做好自主管理，讓孩子從小就有防疫觀念。口罩管制要讓大家容易買到口罩，價格也不能太高，並請民眾不要過度恐慌、不要囤積口罩。目前教育部也透過市府教育處，優先提供私幼兒童口罩，未來公幼開學後，也希望口罩能夠補齊，讓幼兒都使用得到。

黃敏惠表示，幼兒年紀小，抵抗力較弱，同時又群聚，防疫作為需更加嚴謹，新型冠狀病毒目前尚無疫苗可以預防，所能採取的預防措施包括勤洗手、減少觸摸眼鼻口、有呼吸道症狀者應配戴口罩，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，也要避免接觸野生動物與禽類。

市府為持續落實防疫，已宣布全市各級學校、幼兒園、補習班加強防疫工作，並要求家長接送時在門口等候，不要直接進入校園；有發燒及咳嗽等症狀的學童則請其返家休息，以守護學童健康。