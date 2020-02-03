嘉縣教育處憂延後開學 積極訪視易群聚感染補習班

中央流行疫情指揮中心昨天宣布高中以下學校延後2周開學，嘉義縣政府擔憂學童大量移至補習班及兒童課後照顧服務中心，形成群聚感染破口，造成防疫管理困難，教育處長陳添丁今日上午前往朴子市補習班瞭解，加強防疫宣導。

陳添丁經補習班測量體溫及以酒精消毒雙手後，入班查看學童上課情形，業者表示為避免群聚感染，已加強自我防疫管理，要求學生戴口罩、入班進行消毒及量體溫等措施，對教職員工落實自主健康管理紀錄，如有發燒症狀需盡速就醫，針對地板、課桌椅、冷氣濾網及門把均定時消毒。

補習班也反映，擔心防疫物資短缺，無法做適當防疫，教育處回應，會將意見帶回整體評估，因目前口罩為中央全面徵用防疫物資，將積極向中央爭取撥補。

教育處呼籲，防疫視同作戰，最基本且最重要的防疫措施仍為落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，生病在家休息，已請縣內195間補習班及2間兒童課後照顧服務中心等機構確實掌握學生旅遊史，據實回報以利疫情掌控。