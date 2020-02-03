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嘉縣教育處憂延後開學 積極訪視易群聚感染補習班

2020-02-03 15:36聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

中央流行疫情指揮中心昨天宣布高中以下學校延後2周開學，嘉義縣政府擔憂學童大量移至補習班及兒童課後照顧服務中心，形成群聚感染破口，造成防疫管理困難，教育處長陳添丁今日上午前往朴子市補習班瞭解，加強防疫宣導。

陳添丁經補習班測量體溫及以酒精消毒雙手後，入班查看學童上課情形，業者表示為避免群聚感染，已加強自我防疫管理，要求學生戴口罩、入班進行消毒及量體溫等措施，對教職員工落實自主健康管理紀錄，如有發燒症狀需盡速就醫，針對地板、課桌椅、冷氣濾網及門把均定時消毒。

補習班也反映，擔心防疫物資短缺，無法做適當防疫，教育處回應，會將意見帶回整體評估，因目前口罩為中央全面徵用防疫物資，將積極向中央爭取撥補。

教育處呼籲，防疫視同作戰，最基本且最重要的防疫措施仍為落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，生病在家休息，已請縣內195間補習班及2間兒童課後照顧服務中心等機構確實掌握學生旅遊史，據實回報以利疫情掌控。

私立幼兒園因已開學，今日已配合教育部依各園招生人數，縣內49所私立幼兒園已完成配發118盒，共5900片口罩至幼兒園作為備用；目前統計14所鄉立幼兒園，6間維持原開學日，5間延至25日開學日，無論延期與否，教育處提醒，務必加強防疫準備，以維護師生健康。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布高中以下學校延後2周開學，嘉義縣政府擔憂學童大量移至...
中央流行疫情指揮中心昨天宣布高中以下學校延後2周開學，嘉義縣政府擔憂學童大量移至補習班，恐釀為群聚感染，教育處長陳添丁（中）今日上午前往朴子市補習班瞭解，並加強防疫宣導。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣政府教育處長陳添丁（左）今上午前往朴子市補習班查看學童上課情形，並加強防疫...
嘉義縣政府教育處長陳添丁（左）今上午前往朴子市補習班查看學童上課情形，並加強防疫宣導，入班前需測量體溫及以酒精消毒雙手。圖／嘉義縣政府提供
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為避免群聚感染，補習班已加強自我防疫管理，要求學生戴口罩、入班前進行消毒及量體溫...
為避免群聚感染，補習班已加強自我防疫管理，要求學生戴口罩、入班前進行消毒及量體溫等措施。圖／嘉義縣政府提供
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