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元宵應景活動 嘉市府建議民眾在戶外無須戴口罩

2020-02-03 15:31中央社 嘉義市3日電

元宵節將至，嘉義市各廟宇會舉辦相關應景活動，衛生局提醒參加活動的民眾，只要不是密閉空間，在戶外無須戴口罩，防疫除戴口罩外，最有效方法就是勤洗手，民眾無須恐慌。

嘉義市政府今天表示，各廟宇慶祝元宵節均會舉辦元宵燈謎晚會，讓民眾摸彩、猜燈謎同歡；嘉邑東安宮當天辦理迎福神鬧元宵平安遶境活動，還有九華山地藏庵舉辦雲霄古道巷弄燈會，民眾於元宵節晚上提燈籠遊雲霄古道。

嘉義市衛生局提醒民眾配戴口罩時機，例如看病、陪病、探病時要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩；民眾參加元宵節活動，只要不是在密閉空間，健康民眾在戶外無須戴口罩，防疫除配戴口罩外，最具體有效又經濟實惠的方法就是「勤洗手」。

因應武漢肺炎，嘉義市衛生局籲請市民配合共同防疫，拱手不握手、勤洗手，在正確的時機，以正確方式配戴口罩。民眾口罩配戴的要訣「先洗手，再戴口罩；有顏色的面朝外；口罩壓條貼緊鼻樑；丟棄口罩要找有蓋垃圾桶」。

嘉義市政府指出，由於口罩供不應求，市府積極與藥局、藥妝店、超商、醫療器材行等溝通，請店家張貼「口罩上架與貨源狀況」於明顯處，讓民眾了解口罩上架銷售時間，安定民心。

另外，2月8日是元宵節，嘉義市政府將於5日至7日，一連3天的下午4時起，在靠近文化公園的民族路與文化路口發放鼠年「鼠來寶」小提燈，每天限量發送1000個，送完為止。

武漢肺炎肺炎

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