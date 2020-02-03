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影／嘉義青農辦農事體驗 百元活動邊吃邊玩還能外帶

2020-02-03 13:41聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣鹿草鄉41歲的青農許正寶身兼多職，平時擔任禮儀師主持喪禮外，9年前開始在自家農田採無農藥、酵素施肥種稻、玉米，更於務農後隔年自發辦起農事體驗活動，充滿創意的他，結合不同的農村生活體驗，如採玉米筍、插秧、採菱角、釣青蛙等，開放遊客於事前報名，前來體驗農事。

談起開始舉辦體驗活動的契機，許正寶說，在開始種田時，因2名兒子年紀幼小，多跟著他在田裡工作，一同玩耍，他便興起念頭，舉辦體驗活動，令親子能一同在農田裡學採玉米筍、插秧同樂。

在昨日下午的農村體驗活動，許正寶帶領30多位大小朋友在農地旁學習農業知識，他說明玉米筍可吃的部分不只有玉米，玉米鬚可泡茶，玉米的嫩葉鮮甜可食用，接著便帶領孩子們動手摘玉米，孩子們個個興奮地穿梭在玉米田中，除了充滿樂趣外，更把握在友善無噴灑農業農地裡現採現吃，大飽口福，遊客直喊著，採玉米筍好好玩。

另一項體驗則由許正寶帶著自製「插秧器」，循古法親自帶孩子下田，彎下腰一株株插下秧苗，並說明自製道具已將插秧兼間距加寬，雖減少收成總量，但令水稻有更充裕的生長空間，更能健康生長，減少用藥。

體驗插秧時，只見孩童初踩進爛泥時皺起眉，不停發出驚呼，逐漸適應後展露笑容，最後顧不得插秧，開始在泥地裡奔跑，打起泥巴仗，許正寶笑說，沒關係，插秧的工作就留給他，體驗活動好玩就好。

許正寶分享，老一輩都形容自己是笨蛋，專挑沒人要做的事，如辦理農事體驗活動，他在事前會公告在粉絲專頁中，開放遊客報名，一下午的活動只見他攜家帶眷，太太與2名兒子都前來幫忙，遊客體驗每人僅收200元，還能直接帶走現採的玉米筍，算上人力成本與玉米筍費用，幾乎入不敷出，但許正寶仍堅持多年，只為推廣農地體驗教育。

來自彰化帶著孩童前來體驗的民眾表示，原以為孩子會害怕出現在田間的蜜蜂，但在過程中玩得相當盡興，且沒想到來田裡採玉米筍，竟然比市場買的還便宜。

許正寶說，體驗活動結合家中農地有種植的作物，有什麼就體驗什麼，談起玉米筍，他自信介紹著，自家玉米筍是鹿草鄉唯一具產銷履歷且通過SGS無毒檢驗的作物，形容自己以「飢餓行銷」販售作物，前來體驗的遊客親自到農田見證品質後，多會回購，不怕沒人買，同時也開放網路訂單，民眾先下單所需數量後，他依照農田採收數量，按訂單排序供貨。

當問起許正寶，禮儀師與青農身分哪個才是自己的主業，他說，都是自己的工作，更是興趣，強調要做就要把事做好，為精進專業，他已取得南華大學生死學研究所學歷，盼未來在工作之餘，能前往嘉義大學再次攻讀研究所，進修農業相關知識。

嘉義縣鹿草鄉青農許正寶帶領30多位大小朋友先在農地旁學習農業知識，接著直接體驗摘...
嘉義縣鹿草鄉青農許正寶帶領30多位大小朋友先在農地旁學習農業知識，接著直接體驗摘玉米筍，更把握在友善無噴灑農業農地裡現採現吃，大飽口福。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣鹿草鄉青農許正寶（左一）在昨日下午的農村體驗活動，帶領小朋友親自摘玉米，孩...
嘉義縣鹿草鄉青農許正寶（左一）在昨日下午的農村體驗活動，帶領小朋友親自摘玉米，孩子們個個興奮地穿梭在玉米田中，直喊著，採玉米筍好好玩。記者黃晴雯／攝影
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前來體驗的遊客在採收玉米筍後，興奮地在一旁剝殼，直說回家要馬上煮來吃。記者黃晴雯...
前來體驗的遊客在採收玉米筍後，興奮地在一旁剝殼，直說回家要馬上煮來吃。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣鹿草鄉青農許正寶帶著自製「插秧器」，循古法親自帶孩子下田，彎下腰一株株插下...
嘉義縣鹿草鄉青農許正寶帶著自製「插秧器」，循古法親自帶孩子下田，彎下腰一株株插下秧苗，並說明自製的道具已將插秧兼間距加寬，雖減少收成總量，但令水稻有更充裕的生長空間，能健康生長，減少用藥。記者黃晴雯／攝影
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農地禮儀師青農

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