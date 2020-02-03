雲林東南夜市供酒精消毒、口罩防疫 民眾直呼好貼心

雲林西螺鎮東南觀光夜市管理人員，近來在出入口處提供75%酒精噴灑消毒，更提供口罩防疫，讓逛夜市民眾直呼超貼心。記者李京昇／攝影 分享 facebook 武漢肺炎疫情持續升溫，引起民眾搶買口罩防疫熱潮，在此疫情嚴峻之際，雲林西螺鎮東南觀光夜市管理人員，近來在出入口處提供75%酒精噴灑消毒，更提供口罩防疫，讓逛夜市民眾直呼超貼心。

東南觀光夜市占地1.7公頃，設逾500攤位，涵蓋美食及日常生活、雜貨、娛樂等，也設有1.4公頃汽車、機車停車場，吸引彰化、嘉義等鄰近縣市民眾逛夜市，一日人潮可達6千人次以上。

不少夜市攤商業者在下午5點進場，就開始一一分發口罩，並彼此宣導必須掛戴，除口罩外，為確保環境衛生與消費者權益，器具桌椅部分也都規定不定時進行消毒。

東南觀光夜市總幹事黃建發表示，夜市人潮如織，防疫問題不容小覷 ，所以特別派員在進出口提供酒精消毒，也提供口罩讓沒戴口罩的民眾拿取使用。

黃建發說，夜市配合政府宣導，都有確實做好防疫動作，包含廁所部分不定時都有工作人員確實以消毒水進行消毒，就是希望疫情不再擴大。

逛夜市的廖姓西螺鎮民表示，他剛開始要逛夜市，就馬上聽到廣播說管理室有提供酒精可噴灑消毒、還有口罩可領取，讓他大感意外，因為口罩、酒精市面上幾乎買不到，他直呼「也太貼心了吧」。