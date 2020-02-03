影／傳承百年古香路 東山迎佛祖回駕廟會啟程

著名的台南東山迎佛祖回駕廟會，今凌晨正二媽由白河火山碧雲寺起駕，現場湧入數千名鄉親，大批信眾手持火把或手電筒徒步護送，照耀山區古香路，預計繞經白河、東山區，預計今晚返回東山碧軒寺。

已被列為國定重要民俗「東山迎佛祖」，源於1832年張丙之亂，當時白河火山碧雲寺遭受戰亂波及焚毀，僧侶們帶著開基佛像逃難，1844年東山先民迎請正二媽到當地搭建便房安奉，由當時境內16村和白河鎮4個庄頭民眾出錢，共同興建碧軒寺，每年農曆12月23日恭送佛祖返回碧雲寺過年，正月初九深夜再返回東山碧軒寺。

正二媽回駕今凌晨零時在碧雲寺前登場，在數千信眾簇擁下儀式進行，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良、立委賴惠員、陳亭妃、市府文化局長葉澤山、市議員沈家鳳、李宗翰、趙昆原、劉米山等人出席。

約今凌晨0時由碧雲寺董事長籃濟源、黃偉哲、郭信良等人燃起火把，恭迎觀音佛祖登轎安座，隨後起駕下山，信眾也持火把或手電筒在漆黑的山間道路行走，排成長長火龍，相當壯觀，更有數百人虔誠跪地等鑽轎底。

遠從台東來的林姓夫婦10多年來，每年都來參與，夫婦倆說，心靈真的感受到佛祖保庇，路途隨遙遠，一點也不辛苦。

文化局表示，東山碧軒寺迎佛祖暨遶境，於2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區一年一度重要的民俗盛會「東山迎佛祖」歷史悠久，民俗維持迄今已近200年，仍保留傳統古風。

每年農曆12月23日，信眾皆以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初九當晚，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。正月初十回駕當天，數千信眾將手持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑山路，到達平地之後，緊接而來的「換香」、「換花」、「換轎」之「三換」儀式，亦十分具有特色。