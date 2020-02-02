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超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣阿里山鄉的咖啡日前已接近2、3月的採果期，卻因為寒流來襲，咖啡樹葉結霜、變冰棒，阿里山農會總幹事劉家顯表示，阿里山咖啡因為種植海拔較高，收成易受氣候影響極不穩定，這幾天的咖啡狀況雖還沒傳出嚴重災情，但會再觀察後續的天氣狀況判定。

劉家顯表示，這幾天樂野、達邦、特富野等阿里山咖啡盛產地晚上氣溫都只有2、3度，容易降霜，但是咖啡怕結霜，如果咖啡樹結霜再曬到太陽，葉子會變黃枯掉，初步評估今年咖啡產量會減少。

有阿里山咖啡王子之稱的鄒築園老闆方政倫表示，他日前收到咖啡農友傳來一張咖啡樹結冰棒的照片覺得非常心痛，方政倫說，一般咖啡農在氣溫接近零度時園內會灑水防霜，讓霜被水帶離葉面，葉面才不會被凍傷，結果可能因為農友的咖啡園位於海拔1500公尺以上的特富野，溫度太低，瞬間把水都結冰了。

方政倫說，農友原本只想降低寒害影響，結果變成冰棒後傷害更大，之後樹上的葉子可能會掉光，需要很長時間才能復原，讓農友辛苦一年的心血就這樣沒了，非常可惜。

至於其他地區如樂野、達邦的咖啡樹，方政倫表示，雖然部分咖啡樹葉片有結霜、變黃等凍傷現象，但還需要看樹在不同角度的受風程度、溫度凍傷狀況會不太一樣，預計這次寒流將會對即將採收的咖啡果實帶來影響，不過實際損害狀況還需等採收、曬乾、脫皮之後，才能實際評估。

劉家顯表示，阿里山咖啡因為種植於高海拔高山上，產出的咖啡豆質地紮實、風味獨特，香氣、韻味層次豐富，近幾年吸引不少農民上山種咖啡，咖啡豆產量也逐年增加。

嘉義縣阿里山鄉的咖啡豆已接近採收期，但因這幾天的寒流影響，陸續傳出有咖啡樹葉片變...
嘉義縣阿里山鄉的咖啡豆已接近採收期，但因這幾天的寒流影響，陸續傳出有咖啡樹葉片變黃、結霜等地凍傷現象。圖／方政倫提供
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嘉義縣阿里山鄉的咖啡豆已接近採收期，但因這幾天的寒流影響，竟有農民的咖啡樹一夜變...
嘉義縣阿里山鄉的咖啡豆已接近採收期，但因這幾天的寒流影響，竟有農民的咖啡樹一夜變冰棒，讓人非常心疼。圖／方政倫提供
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嘉義縣阿里山鄉的咖啡豆已接近採收期，但因這幾天的寒流影響，陸續傳出有咖啡樹葉片變...
嘉義縣阿里山鄉的咖啡豆已接近採收期，但因這幾天的寒流影響，陸續傳出有咖啡樹葉片變黃、結霜等地凍傷現象。圖／方政倫提供
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咖啡阿里山寒流

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