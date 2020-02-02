防疫延後開學「賺到假期」 台南燈節昨晚湧現人潮高鋒

中國武漢肺炎引發全球恐慌，但由於台灣疫情目前不嚴重，加上不少大學決定延後開學，台南市春節期間兩大燈節活動鹽水月津港燈節與龍崎光節，昨晚在春節過後首個周末，參觀人潮創高鋒，據市政府文化局的統計，人潮甚至比過年期間還多，相當特別。

文化局文化資源科科長陳雍杰表示，統計兩個燈節活動在兩天的周末假期中，大約湧進15萬的參觀人次，現場人潮、車潮擁擠，到處可見排隊人潮。而往年在春節假期過後，人潮都會明顯減少，但今年情況比較特別，像是龍崎過年期間一個晚上大約一萬多人，但昨天人潮統計則是兩萬多人，比起過年還多，而月津港的人潮則與過年差不多。

由於人潮實在太多，文化局已決定龍崎光節空山祭活動原本到今天就要結束，但延到下周日(2月9日)才結束。

文化局認為人潮增加的原因，武漢肺炎台灣尚未出現社區感染，昨晚的氣溫略有回溫，加上大學延後開學，許多年輕人「賺到假期」，昨晚就跑出來狂歡。不過受到疫情影響，多數的人還是戴著口罩，以測安全。

文化局表示，總計今年春節期間月津港燈節活動，並沒有受到疫情影響，加上今年新增月之美術館等活動，白天就吸引人潮，不像往年晚上人潮才聚集，今年參觀人潮再破紀錄，比往年都多，甚至要吃上一碗意麵小吃都要排隊等上30分鐘以上。

而今年才新增的龍崎光節-空山祭，則是未到點燈時間，周邊停車場皆已滿位，排隊人潮從虎形山公園望龍吊橋一路綿延至龍崎區圖書館，平均至少要排上一個小時才能入場參觀。