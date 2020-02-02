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影/翁章梁天臺殿拜天公 祈平安度過武漢肺炎疫情

2020-02-02 11:11聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣溪口鄉天臺殿昨晚11點舉行大年初九拜天公儀式，由嘉義縣長翁章梁擔任主祭，祝福台灣平安度過武漢肺炎疫情，現場吸引上千名信眾前往祭拜，翁章梁等人也在團拜後發放平安發財紅包、壽桃等，並恭請天臺殿玉皇大帝神尊上轎，準備今天上午到各鄉鎮進行遶境祈福。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣是農業大縣，農民因為靠天吃飯，非常尊敬玉皇大帝，玉皇大帝為眾神之首，也率領眾神祈佑士農工商，所以各行各業對天公都充滿虔敬之情，今年過年期間剛好遇到武漢肺炎，感謝天公保佑以及政府強而有力的作為，讓台灣能有效防疫，至今沒有發生社區群聚感染。

翁章梁表示，祈求天公能率領眾神保佑台灣鄉親平安度過武漢肺炎疫情，也祝福信徒虔誠向神明祈求的心願都能被天公聽見，大家都可以平安、幸福。

許多民眾還沒到11點就陸續聚集天臺殿外廣場準備拜天公，團拜後殿裡殿外更是擠滿人潮，翁章梁也偕同妻子劉莉英、天臺殿主委邱耀瑞、民雄鄉長何嘉恒、溪口鄉長孫維聰、大林鎮長簡志偉、議員陳文忠、劉雅文、黃芳蘭、許有疆、林淑完、溪口鄉農會總幹事劉純婷等人前往祭拜。

邱耀瑞表示，天臺殿主神奉祀浙江福龍縣天台山香火渡台開基玉皇大天尊，自西元1572年，明神宗萬曆元年先賢渡海來台墾荒開基已有448年歷史，是嘉義縣最悠久的天公廟，同時也是台灣開台天公廟，因玉皇大帝非常靈驗，吸引許多民眾參與每年的大拜拜求平安。

嘉義縣溪口鄉天臺殿昨晚舉行大年初九拜天公儀式，許多民眾還沒到11點就陸續聚集天臺...
嘉義縣溪口鄉天臺殿昨晚舉行大年初九拜天公儀式，許多民眾還沒到11點就陸續聚集天臺殿外廣場準備拜天公，殿裡殿外更是擠滿人潮。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣溪口鄉天臺殿昨晚舉行大年初九拜天公儀式，許多民眾還沒到11點就陸續聚集天臺...
嘉義縣溪口鄉天臺殿昨晚舉行大年初九拜天公儀式，許多民眾還沒到11點就陸續聚集天臺殿外廣場準備拜天公，殿裡殿外更是擠滿人潮。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左五）昨晚偕同妻子劉莉英（左四）等人前往溪口鄉天臺殿進行大團拜，...
嘉義縣長翁章梁（左五）昨晚偕同妻子劉莉英（左四）等人前往溪口鄉天臺殿進行大團拜，祈求台灣順利度過武漢肺炎疫情。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣長翁章梁（右六）昨晚偕同妻子劉莉英（右五）、天臺殿主委邱耀瑞（右七）、民雄...
嘉義縣長翁章梁（右六）昨晚偕同妻子劉莉英（右五）、天臺殿主委邱耀瑞（右七）、民雄鄉長何嘉恒（右八）、溪口鄉長孫維聰（右四）、大林鎮長簡志偉（右三）、眾議員前往溪口天臺殿拜天公。記者陳玫伶／攝影
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武漢肺炎翁章梁嘉義

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