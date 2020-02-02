台南電器商迷櫻花 8年種出60棵櫻花隧道

台南市電器商鄭戴源是櫻花迷，他花了8年在延平國中校園內闢設櫻花園，雖已自掏腰包耗資150多萬元，他還要繼續種下去。每天巡園除蟲、施肥、澆水是他的紓壓方式，也樂此不疲，部分櫻樹已開花，營造的小櫻花隧道再過兩周就要讓人驚豔了。

鄭戴源就在延平國中旁經營電器行，因為愛櫻花，8年多前向學校提出由他捐櫻花樹，在公園路校門南側角落闢櫻花園的構想，獲他同意後，歷經半年的準備，包括每天計算角落處的日照小時、溫度，確認適合種植櫻花樹，開始植樹。多年下來已近60棵，多數都2、3公尺高，有的已超過4公尺；主要是八重櫻、富士櫻，另有部分為大島櫻、河津、粉紅吉野櫻等。

台南天氣熱、日照長，要在平地種植櫻花是高難度挑戰，鄭戴源說，櫻花樹需要水又不能太多水，且為淺根植物，容易受傷，又有天敵椿象、天牛、白蟻，幾乎每天都要巡園，防病蟲害，還深入土層設置肥料盒，也方便澆水。

另為了防白蟻，他不採用藥液防治，而是將藥錠埋入1公尺深的土層，藥效可持續2、3年，也因為獲得好照顧，加上種植處都是半日照，又是適合櫻樹生長的沙土，生長情形良好。由目前吐苞來看，再過兩周將是櫻花盛開時；其中小櫻花隧道以及開放式圍牆兩側將是最美景點。