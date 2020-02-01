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輕航機低空闖入鰲鼓濕地驚擾候鳥 鳥友：太扯！要重罰

2020-02-01 20:00聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

來自北方嬌客大批冬候鳥飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息，前幾日有民眾發現有遊客使用無人機在濕地空拍，對候鳥造成騷擾；下午近4點，又有鳥友及遊客目睹一部輕航機，低空闖入鰲鼓濕地，驚擾黑面琵鷺等珍貴候鳥，鳥友痛批太扯了，由於當地是空軍嘉義基地水溪靶場禁航區，闖入違反民航法，驚擾候鳥違反野生動物保育法，鳥友要求查辦重罰。

鳥友說，下午近4點，有部輕航機低空闖入鰲鼓濕地驚擾候鳥，大批候鳥受刺耳引擎聲響驚嚇，紛飛四散；嘉義林管處委託管理濕地的東石鄉生態展示館也接獲遊客反應，展示館說，觀鳥亭人員也發現這部輕航機低空闖入，在接近七孔水門及二號觀鳥亭上空，飛得很低，大批候鳥受驚嚇。

空軍嘉義基地說，鰲鼓濕地上空是空軍水溪靶場禁航區，輕航機闖入違反民航法，應由主管機關民航局依法處置。嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺說，輕航機低空闖入違反民航法，驚擾候鳥觸犯野生動物保育法，要受重罰，鳥會譴責輕航機闖入濕地空域驚擾候鳥行為。

嘉義縣政府農業處畜產保育科長石蕙菱說，輕航機或無人機，騷擾保育類候鳥違反野生動物保育法，騷擾野生動物，違反野生動物保育法，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息大批冬候鳥，下午近4點，有鳥友及遊客目睹一部輕航...
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息大批冬候鳥，下午近4點，有鳥友及遊客目睹一部輕航機，低空闖入鰲鼓濕地驚擾候鳥，鳥友痛批太扯了要求重罰。圖／鳥友提供
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鰲鼓濕地嘉義空軍

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