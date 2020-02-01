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不退休人生！他88歲清晨4點採買魚貨 獨自去日本攝影

2020-02-01 18:56聯合報 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市「阿典師」餐廳負責人黃興典，年輕時期經營百貨委託行，後來股票失利後開餐廳30多年，88歲的他至今仍帶著兒子到市場採買魚貨，進廚房調製獨門配料，要讓顧客品嘗最美味餐食；家人直言他閒不下來，從攝影、釣魚到經營餐廳都有堅持，一定要做到最好。

「今天寶石魚很棒喔！」每逢用餐時間，「阿典師」黃興典總帶著一臉靦腆笑容，在店內外與客人互動，遇到熟客會推薦剛到貨鮮魚，說明魚特色、肉質，哪個部分最細嫩好吃，並自豪的說，「釣魚幾十年，是否新鮮我最清楚！」

黃興典說，老家經營精品百貨、委託行，40年前政府開放觀光，他每個月都搭機到日本採購百貨，當時工作忙碌、也賺到錢，就跟著大家投資股票，每天看股市漲、錢好像越來越好賺，他白天看盤、下午假日就四處釣魚，沒想到幾年後股市崩盤，什麼錢都沒了，他只剩下魚知識。

他說，31年前某企業主有意在嘉義東洋新邨開店，他愛釣魚、愛吃、喜歡煮，決定租下該店面開餐廳，但當時魚料理並不受歡迎，多數人喜歡吃豬牛肉，他設計多道排骨、虎掌料理，搭配少數魚套餐，從每套定價60元一路賣到現在200、300元，期間因租約搬家，6年前搬到現址。

「現在人喜歡吃野生海魚！」黃興典說，近年許多客人指名要海釣、現流魚，像野生石斑、寶石魚、石九公都受歡迎，雖然餐廳交棒給兒子，但他還是喜歡親自揀選採買鮮魚，看魚眼睛只是初級，一定要看見魚的光澤。

兒子黃嘉星說，父親熱愛攝影，每逢採買日，清晨4點多就帶他到市場選魚貨，結束後就到蘭潭、仁義潭拍照，餐廳牆上都是父親得獎作品，還曾獲頒台北攝影協會、英國皇家攝影會碩士，為拍出好作品不僅獨自上山下海，去年為了拍日本櫻花，還報名日本旅遊並堅持「自己去就好，不用人陪！」

嘉義市「阿典師」餐廳負責人黃興典熱愛攝影，曾獲頒台北攝影協會、英國皇家攝影會碩士...
嘉義市「阿典師」餐廳負責人黃興典熱愛攝影，曾獲頒台北攝影協會、英國皇家攝影會碩士，為拍照仍經常獨自上山下海出遊。記者卜敏正／攝影
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嘉義市「阿典師」魚料理遠近馳名，許多客人都指名要品嘗野生海釣、現流魚。記者卜敏正...
嘉義市「阿典師」魚料理遠近馳名，許多客人都指名要品嘗野生海釣、現流魚。記者卜敏正／攝影
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嘉義市「阿典師」餐廳負責人黃興典熱愛攝影，曾獲頒台北攝影協會、英國皇家攝影會碩士...
嘉義市「阿典師」餐廳負責人黃興典熱愛攝影，曾獲頒台北攝影協會、英國皇家攝影會碩士，為拍照仍經常獨自出遊。記者卜敏正／攝影
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嘉義市「阿典師」餐廳負責人黃興典已88歲，至今仍進廚房調製獨門配料，要讓顧客品嚐...
嘉義市「阿典師」餐廳負責人黃興典已88歲，至今仍進廚房調製獨門配料，要讓顧客品嚐最美味餐食。記者卜敏正／攝影
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「阿典師」餐廳負責人黃興典（左）高齡88歲，至今仍帶兒子黃嘉星到市場採買魚貨。記...
「阿典師」餐廳負責人黃興典（左）高齡88歲，至今仍帶兒子黃嘉星到市場採買魚貨。記者卜敏正／攝影
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攝影嘉義

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