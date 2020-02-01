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台南現境外移入屈公病 市府籲加強防蚊

2020-02-01 19:24中央社 台南1日電

台南市衛生局今天宣布新增今年第3例境外移入登革熱及第1例境外移入屈公病，希望民眾加強清除積水容器，避免孳生病媒蚊。

台南市衛生局指出，第3例境外移入登革熱為永康區鹽行里20多歲男性，於民國108年10月28日至109年1月29日期間，被派駐菲律賓工作。1月24日開始出現發燒、頭痛等症狀，於菲律賓當地診所就醫，服藥後並未改善，仍持續出現眼窩痛、肌肉關節痛等症狀。

台南市衛生局指出，病人返台入境時未發燒，直接至北榮桃園分院急診；告知相關旅遊史，醫院給予快篩為陽性。1月31日疾病管制署綜合研判陽性，目前住院治療中。因病人未進入社區，不需進行戶內戶外化學防治作業，但會加強居住地及活動地環境孳生源清除。

台南市衛生局指出，第1例境外移入屈公病為東區龍山里的30多歲男性，外籍人士；於1月23日至1月29日至馬來西亞旅遊，返台入境時有發燒，機場給予快篩為陰性，回台南診所就醫，1月31日疾病管制署綜合研判陽性。

台南市衛生局指出，病人自入境日起配合居家隔離，請假在家沒有上班。市府已在1月29日進行住家孳清及壓罐化學防治；預計於明天進行居住地戶內外環境化學防治及加強孳清。

台南市衛生局指出，屈公病的症狀是突然發燒、皮疹、關節疼痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，在關節活動時會有嚴重疼痛感覺。因屈公病、登革熱及茲卡病毒感染症傳播的病媒蚊都是埃及斑蚊及白線斑蚊，請民眾加強注意，清除積水容器杜絕病媒蚊孳生及做好防蚊措施。

衛生局發燒屈公病

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