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雲林水利會長林文瑞轉任立委 今天新舊任會長交接

2020-02-01 17:29聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林農田水利會長林文瑞當選不分區立委，今天走馬上任，水利會長一職由農委會派代，新代理會長由前南投縣水利會長洪國浩接任，今天下午新舊任會長交接，農委會農田水利處長謝勝信監交，雲林縣各界到場祝賀，新代理會長洪國浩也暢談未來會務方針，對內強化財政，對外則加強圳、排水疏濬，提供安全充足的灌溉水源。

台灣農田水利會長今年底起改為官派，雲林農田水利會長也是全國水利會聯合總會長林文瑞，任期到今年9月，職缺由農委會派前南投縣水利會長洪國浩代理。

林文瑞獲國民黨提名不分區立委第6名，順利當選，今天上午北上參加立法院就職典禮，下午趕回雲林參加新舊水利會長交接，監交的農委會水利處長謝勝信肯定林文瑞兩屆會長任內的表現，不論會務滯洪或供水灌溉都有許多創意新作風，且廣結善緣，備受好評。

今天包括從中央部分官員到地方民代、鄉鎮長等各界百餘人到場觀禮，冠蓋雲集，林文瑞除在臉書以「離開不是結束，而是另一段旅程的開始」發表數十寒暑當「水利人」的心情點滴，每天想著如何讓農民收成更好？如何有效分配水源？哪裡需要興建水利設施？每塊地、每個溝渠、每位農民都是重要而熟悉。

他強調，自己來自水利基層，在過去好的基礎，這10年建立永續未來，他肯定代理會長必將把會務推向新的里程碑，離開雖不捨，但未來為農民發聲，捍衛農民權益的心絕不會變。

曾任南投縣草屯鎮長，去年底角逐南投縣長失利的南投前水利會長洪國浩，水利經歷豐富，他說，水利人首要任務是提供充足安全的水源，未來他將廣闢財源，健全會務財政，並廣增水源包括圳、排水疏濬興修，他更細數六輕工業用水調配及滯洪水的開源，期讓滴水不浪費，建構雲林完善充足的水利。

雲林農田水利會長林文瑞（左）當選不分區立委，會長一職由前南投縣水利會長洪國浩（右...
雲林農田水利會長林文瑞（左）當選不分區立委，會長一職由前南投縣水利會長洪國浩（右）代理，今天交接。記者蔡維斌／攝影
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缷任的雲林水利會長林文瑞感謝全體會員幹部共同努力。記者蔡維斌／攝影
缷任的雲林水利會長林文瑞感謝全體會員幹部共同努力。記者蔡維斌／攝影
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新任雲林農田水利會長洪國浩細說未來的水利會務推動方針。記者蔡維斌／攝影
新任雲林農田水利會長洪國浩細說未來的水利會務推動方針。記者蔡維斌／攝影
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雲林農田水利會長林文瑞（左）當選不分區立委，會長一職由前南投縣水利會長洪國浩（右...
雲林農田水利會長林文瑞（左）當選不分區立委，會長一職由前南投縣水利會長洪國浩（右）代理，今天交接。記者蔡維斌／攝影
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雲林農田水利會代理會長洪國浩宣誓就職。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利會代理會長洪國浩宣誓就職。記者蔡維斌／攝影
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雲林農田水利會長林文瑞昨晚在臉書發表離職感言，並向所有人深深一躹躬，表達不捨與謝...
雲林農田水利會長林文瑞昨晚在臉書發表離職感言，並向所有人深深一躹躬，表達不捨與謝意。記者蔡維斌／攝影
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農民農委會洪國浩

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