政府徵調口罩 元宵配天宮燈花媽遊行生變明開會決定

8日元宵夜，嘉義縣朴子市配天宮每年都會按傳統舉辦「燈花媽踩街嘉年華遊行」，碰上武漢肺炎疫情嚴峻，廟方原計畫向在地的昭惠公司採購口罩，供遊行民眾使用，卻因政府徵調口罩，讓廟方取得口罩困難， 是否如期舉行遊行，明天廟方召開臨時董監事會決定。

傳承逾200年「御賜燈花」燈花媽踩街遊行登場前，碰上疫情，還是頭一遭，往年參與遊行包括學校機關團體等有數千人之多，配天宮董事長黃清田說，疫情緊張，廟方原計畫向朴子工業區生產口罩的昭惠公司，採購口罩，供遊行民眾使用，卻因政府徵調口罩，口罩難買， 是否如期舉行遊行，明天召開臨時董監事會決定。

每年新春期間，配天宮進入進香期，每天湧入各地進香團，上午來自各地進香團到配天宮進香，陣頭引導神明入廟，鞭炮鑼鼓聲不斷，熱鬧滾滾，有虎爺神轎吃炮，沿配天宮正殿大門前整條馬路鞭炮點燃，震耳欲聾。

廟史記載，清朝嘉慶君遊台灣，王得祿將軍護駕有功，皇帝感念將王得祿拉拔長大兄嫂許氏，每年元宵都會邀請許氏到紫禁城觀賞燈花。嘉慶18年（西元1813年），王得祿為報答許氏養育之恩，呈奏皇帝敕封許氏為一品夫人，後許氏年事高，但燈花只在紫禁城才看的到，皇帝不忍許氏兩地奔波，同意王得祿在提督府燦結與皇宮類似的燈花。