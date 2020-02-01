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天主教防疫明彌撒要戴口罩 部分教堂不放聖水避傳染

2020-02-01 16:12聯合報 記者陳雅玲／即時報導

配合武漢肺炎防疫，天主教會台灣地區主教團公告，神父、修女、教友參加彌撒或活動，需戴口罩及配合防疫措施，雲林斗六聖玫瑰天主堂為避免接觸感染，將不放聖水。

教友陳泰安表示，除主教團公告的防疫措施，因每次教友們進教堂石都習慣在「聖水缽」裡沾聖水畫十字聖號，為避免病毒傳染，斗六聖玫瑰天主堂明天彌撒活動將暫時先把聖水缽裡面的聖水撤掉。

也請所有教友都戴上口罩，參加彌撒和教堂的聚會活動，若有發燒或是近日有赴中國的旅遊史，也請暫勿參加公開禮儀活動。

雲林縣斗六聖玫瑰天主堂公告防疫作為，將暫時不放聖水。圖／教友陳泰安提供
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂公告防疫作為，將暫時不放聖水。圖／教友陳泰安提供
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天主教會台灣地區主教堂公告防疫措施。圖／教友陳泰安提供
天主教會台灣地區主教堂公告防疫措施。圖／教友陳泰安提供
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雲林縣斗六聖玫瑰天主堂公告防疫作為。圖／教友陳泰安提供
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂公告防疫作為。圖／教友陳泰安提供
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天主教會台灣地區主教堂公告防疫措施。圖／教友陳泰安提供
天主教會台灣地區主教堂公告防疫措施。圖／教友陳泰安提供
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口罩斗六教堂

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