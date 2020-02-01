親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

澳洲確診武漢肺炎10例 禁來自中國大陸旅客入境

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

梅山太平老街元宵燈會今點燈 邀民眾體驗茶席搓元宵

2020-02-01 16:11聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天下午3點至晚間6點將於嘉義縣梅山鄉太平老街舉行「一抹紅韻」燈會點燈儀式，約1公里長的太平老街掛滿象徵蜜香紅茶湯色的紅色燈籠以及藝術家以及藝術家的特色創作，梅山鄉太平村長嚴清雅表示，活動現場將舉辦免費搓湯圓及茶席活動，歡迎民眾到現場體驗。

阿管處表示，這次太平老街的元宵燈會以「一抺紅」的顏色，賦予「鴻運」意象，並邀請曾創作屏東大鵬灣大型蚵殼作品「海之女神」的知名竹藝編織藝術家王文志以獨有編織手法創作主燈「文昌鳳舞」，將於今晚5點15分於活動會場太平三元宮，搭配在地竹樂團及五彩煙火秀表演舉行點燈儀式。

阿管處表示，藝術家也在竹林茶坊戶外空間懸掛充滿地方特色的多彩竹燈，並以太平村旅日作家張文環的長篇小說「山茶花」文字作為設計元素，白天觀看充滿古典氣息，夜間則點上彩燈，呼應張文環書中女性角色溫柔又光亮的形象，讓當代民眾可體會百年前的台灣農村及女性昔日光影。

嚴清雅表示，太平老街的元宵燈會已有10多年歷史，今年特別加入財神爺遊街隨機送好運，並將由社區媽媽教民眾以米粿與竹篩滾出沾滿花生粒的古早味元宵、智多星猜燈謎活動、迎春茶席等，民眾也可到場領取祈福小燈籠、富貴平安粥以及元宵湯，活動全程免費，歡迎民眾到場賞花燈、吃元宵。

太平老街的「一抹紅韻」燈會預計將展覽至3月底，現場除了主燈「文昌鳳舞」、竹林茶坊外的「山茶花開了」文學光影 ，老街上也掛上象徵和樂團圓的紅、黃兩色圓形迎賓燈籠。

嘉義縣梅山鄉太平老街的竹林茶坊戶外空間懸掛充滿地方特色的多彩竹燈，並以太平村旅日...
嘉義縣梅山鄉太平老街的竹林茶坊戶外空間懸掛充滿地方特色的多彩竹燈，並以太平村旅日作家張文環的長篇小說「山茶花」文字作為設計元素。圖／阿管處提供
分享
阿管處今天自三月底於嘉義縣梅山鄉太平老街舉辦「一抹紅韻」燈會，老街上掛滿象徵和樂...
阿管處今天自三月底於嘉義縣梅山鄉太平老街舉辦「一抹紅韻」燈會，老街上掛滿象徵和樂團圓的紅、黃兩色圓型迎賓燈籠。圖／阿管處提供
分享
嘉義縣梅山鄉太平老街的竹林茶坊戶外空間懸掛充滿地方特色的多彩竹燈，並以太平村旅日...
嘉義縣梅山鄉太平老街的竹林茶坊戶外空間懸掛充滿地方特色的多彩竹燈，並以太平村旅日作家張文環的長篇小說「山茶花」文字作為設計元素。圖／阿管處提供
分享

老街燈會藝術家

延伸閱讀

3年才吃得到！台南大坑尾元宵擔飯擔 傳承「鹹...

影／驅除瘟疫成特色民俗 苗栗攻炮城、炸邯鄲元...

防武漢肺炎疫情 新北市勞工局取消越南慶元宵活...

寶山打中午文化季 元宵登場

相關新聞

政府徵調口罩 元宵配天宮燈花媽遊行生變明開會決定

2020-02-01 16:31

自行改造兒童口罩應急 醫生：切記兩件事才不徒勞無功

2020-02-01 16:27

天主教防疫明彌撒要戴口罩 部分教堂不放聖水避傳染

2020-02-01 16:12

「歹囝仔」環島60天 逆風劇團巡迴特展化阻力為助力

2020-02-01 14:57

春酒取消、陸客歸零 業者問：觀光業冬天要冷多久？

2020-02-01 14:55

3年才吃得到！台南大坑尾元宵擔飯擔 傳承「鹹飯」美味

2020-02-01 14:40

韓冰戶籍仍在雲林農舍？ 韓家聲明：韓冰的戶籍已遷出

2020-02-01 14:40

藝陣文化節打卡禮首公開 成員過馬路結合溪口藝陣

2020-02-01 13:44

寒流造成空氣品質轉差 台南急因應

2020-02-01 13:31

十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

2020-02-01 13:23

劇毒農藥「巴拉刈」今起禁用退場 農民:已改用替代藥劑

2020-02-01 12:56

朴子市果菜市場攤商不滿農會不清運 載垃圾倒農會

2020-02-01 12:27

農業結合科技 嘉義農民成功研發自動肥分水分管理系統

2020-02-01 12:16

台南「龍崎光節空山祭」成臉書IG熱點 延亮到元宵節

2020-02-01 09:32

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

台南月津港燈節結合「鹽水蜂炮」AR濾鏡 享科技趣味

2020-02-01 09:02

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

台南母語月 黃偉哲贈瓜播種

2020-01-31 23:19

大阿里山降霜 茶農：影響不大

2020-01-31 23:19

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

「撞」況全市第一…台南永康中華路 今起加強取締

2020-01-31 23:14

北港燈會啟動 踩街遊行取消

2020-01-31 23:11

春耕傳毒鳥 友善驅趕有撇步

2020-01-31 23:11

擠乳機器人 省工省時奶多多

2020-01-31 23:08

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

民眾買不到口罩求助 議員王又民自費買口罩讓民眾救急

2020-01-31 20:20

台南203所國中小取消課輔與活動 教局：應提前告知家長

2020-01-31 19:36

強烈寒流將入侵 雲林農漁民嚴防寒害有撇步

2020-01-31 19:23

當年SARS照辦！北港50年元宵提燈遊行 為防武漢肺炎首停辦

2020-01-31 18:50

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

燈會原鄉的北港燈節將登場 5大燈區路線報你知

2020-01-31 17:33

春耕又傳毒鳥　雲林縣野鳥學會呼籲農民維護生態

2020-01-31 17:25

網傳第八例雲林確診 衛生局：假訊息、最高可罰300萬

2020-01-31 17:11

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

因應武漢肺炎疫情 安南醫院全面防疫也為同仁加油打氣

2020-01-31 16:36

台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

2020-01-31 15:57

南市首推家庭母語月 黃偉哲：母語不是單靠媽媽教就行

2020-01-31 14:58
看更多

熱門文章

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

中彰投大學暫無延後開學計畫 逢甲11名陸生不能來台

2020-01-31 18:19

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

買不到兒童口罩 南投縣長：考慮動用預備金採購

2020-01-31 16:35

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

韓國瑜高市小內閣異動 新聞局長請辭鄭照新接任

2020-01-31 18:19

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

已經沒貨出不了貨 口罩進口商四處調貨

2020-02-01 12:06

侯友宜突擊檢查超商口罩販賣情況 發現一早就被搶光

2020-01-31 17:13

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

連跑10間超商、藥局買嘸口罩 他罵：降價沒貨騙人嗎？

2020-02-01 12:09

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

高雄中華地下道明起填平 部分道路禁止左轉

2020-01-31 18:34

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

競辦發言人變高市府發言人 鄭照新接高市新聞局長

2020-01-31 18:36

十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

2020-02-01 13:23

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

網紅景點四重溪溫泉公園 將委外盼重現四大名湯風華

2020-02-01 07:21

參山處福壽山農場櫻花梅花綻放 邀民眾泡湯賞櫻旅遊

2020-01-31 18:34

台南市府第三波人事異動 3局處首長換人

2020-02-01 14:05

視察金門醫院與口罩供貨 楊鎮浯：防疫能量沒問題

2020-01-31 19:00

台南203所國中小取消課輔與活動 教局：應提前告知家長

2020-01-31 19:36

零自由行陸客再加疫情 墾丁觀光業憂霸王級寒流

2020-02-01 10:58

防武漢肺炎！大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施

2020-01-31 22:53

落實防疫措施 台東縣長饒慶鈴自製消毒水宣導

2020-01-31 17:41

韓冰戶籍仍在雲林農舍？ 韓家聲明：韓冰的戶籍已遷出

2020-02-01 14:40

宜蘭無武漢肺炎確診個案 20疑似個案只餘1名待檢驗報告

2020-01-31 16:55

武漢肺炎延燒 成功大學延至3月2日開學

2020-01-31 17:54

因應武漢肺炎疫情 安南醫院全面防疫也為同仁加油打氣

2020-01-31 16:36

抓違停 柯文哲：科技執法用力推 去年開罰「賺」25億

2020-01-31 23:30

口罩搶到以後 要學會正確使用及保存

2020-02-01 12:05

高雄超商買不到口罩 餐飲店要消費者戴口罩才可進入

2020-02-01 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top