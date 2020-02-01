梅山太平老街元宵燈會今點燈 邀民眾體驗茶席搓元宵

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天下午3點至晚間6點將於嘉義縣梅山鄉太平老街舉行「一抹紅韻」燈會點燈儀式，約1公里長的太平老街掛滿象徵蜜香紅茶湯色的紅色燈籠以及藝術家以及藝術家的特色創作，梅山鄉太平村長嚴清雅表示，活動現場將舉辦免費搓湯圓及茶席活動，歡迎民眾到現場體驗。

阿管處表示，這次太平老街的元宵燈會以「一抺紅」的顏色，賦予「鴻運」意象，並邀請曾創作屏東大鵬灣大型蚵殼作品「海之女神」的知名竹藝編織藝術家王文志以獨有編織手法創作主燈「文昌鳳舞」，將於今晚5點15分於活動會場太平三元宮，搭配在地竹樂團及五彩煙火秀表演舉行點燈儀式。

阿管處表示，藝術家也在竹林茶坊戶外空間懸掛充滿地方特色的多彩竹燈，並以太平村旅日作家張文環的長篇小說「山茶花」文字作為設計元素，白天觀看充滿古典氣息，夜間則點上彩燈，呼應張文環書中女性角色溫柔又光亮的形象，讓當代民眾可體會百年前的台灣農村及女性昔日光影。

嚴清雅表示，太平老街的元宵燈會已有10多年歷史，今年特別加入財神爺遊街隨機送好運，並將由社區媽媽教民眾以米粿與竹篩滾出沾滿花生粒的古早味元宵、智多星猜燈謎活動、迎春茶席等，民眾也可到場領取祈福小燈籠、富貴平安粥以及元宵湯，活動全程免費，歡迎民眾到場賞花燈、吃元宵。