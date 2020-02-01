「歹囝仔」環島60天 逆風劇團巡迴特展化阻力為助力

「我從小就住安置機構，爸媽把我丟出去」，16歲少年用平淡的語氣分享不快樂的童年，他們是加入「逆風劇團」的非行少年。逆風劇團去年帶領3位少年環台60天，足跡遍布10多座城市、30多間少年觀護所、高關懷班、安置機構、育幼院，在旅程中勉勵與成長，這些故事化為「夢想列車環島巡迴特展」，讓大家知道這群「歹囝仔」只是少了打磨發亮的機會。

參與環島的非行少年之一、16歲的阿朋從小住在安置機構，他說「爸媽把我丟出去」，不知道什麼叫家，因為比較早出社會，看得比同齡人多一些，這趟環島旅程，讓他看到很多跟他差不多的孩子，「滿可憐，但是沒辦法，有些人注定窮苦，有些人被打，這不是我們自己能決定」，這趟環島之旅，是他第一次看見那麼多事物，更認識自己。

「逆風劇團」是全台灣第一個以中輟、高關懷少年所組成的劇團，3位23、24歲的創辦人成瑋盛、邱奕醇、陳韋志，都曾經歷逆風、偏離體制與社會的航道，是被稱為「問題少年」的小混混。他們18、19歲時勇敢創立劇團，透過戲劇、藝術陪伴，以自身經歷幫助近100位在逆風中的孩子，找到正確方向，化阻力為助力。

成瑋盛表示，這次環島3位孩子都來自安置機構，除了阿朋之外，小馬的父親早逝，國中開始自己賺錢照顧弟妹；絲瓜與奶奶相依為命，但奶奶卻因阿茲海默症，只消他一回家便會報警說他要殺人。即使成長的過程缺乏家的溫暖與愛，絲瓜仍透過環島，看見偏鄉的需求，更願意伸出援手，「我們劇團應該要更加擴大，幫助暗處的他們。」

成瑋盛表示，透過環島走訪各地育幼院、少觀所、中介教育機構，一起與機構的孩子們編寫劇本、演戲，讓孩子知道，他們不只是少觀所內的一組編號，他們有名字，要為自己感到驕傲，在未來離開少觀所，都可以成為自己心中想成為的樣子。