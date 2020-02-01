春酒取消、陸客歸零 業者問：觀光業冬天要冷多久？

武漢肺炎疫情影響，許多企業團體春酒聚會喊停，原本訂席也取消或順延，嘉義市飯店餐飲業感嘆，觀光業近年受陸客減少影響不小，這次疫情衝擊，餐飲來客數又少3成，觀光產業冬天已經開始，除做好防疫、期待疫情盡快結束，也呼籲政府提出因應政策。

「春酒約少3成！」嘉楠風華飯店總經理陳建昇表示，這波疫情對觀光餐飲業的確有衝擊，除陸客全面停止來台，港澳客也受影響減少，部分春酒訂席取消，整體影響多久沒有人知道，飯店只能做好各項準備，為員工、旅客做好防疫。

他說，飯店內外、住宿活動空間都做全面消毒，所有員工早晚都必須健康管理紀錄，為了住宿旅客健康，無論工作人員、國內外入住旅客，進入飯店前都必須先量額溫，團客搭遊覽車到飯店後，領隊、導遊也會協助，若測量額溫出現發燒狀況，將要求客人到醫院診治，未通過診治旅客則無法接待。

嘉義鐵馬道餐廳負責人蔡啟佳指出，年節假期前半段用餐人數相當多，但年初三後用餐人數的確減少，整體營業額約少2成。