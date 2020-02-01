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韓冰戶籍仍在雲林農舍？ 韓家聲明：韓冰的戶籍已遷出

2020-02-01 14:40聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

今天有媒體報導高雄市韓國瑜女兒韓冰戶籍仍在雲林古坑已賣出的農舍，高雄市新聞局今天下午代轉一份聲明，指此報導並非事實，韓冰的戶籍已遷出報導所提及的農舍。

高雄市新聞局代轉的聲明如下：「媒體針對高雄市長韓國瑜女兒韓冰戶籍一事之報導並非事實，韓冰戶籍已遷出報導中所提及之雲林農舍，懇請媒體報導前善盡事實查核義務，韓市長夫婦一切房產交易均為合法，其餘私人事務不再多做回應。」

高雄市長韓國瑜（左）家人聲明，韓冰戶籍已遷出之前韓國瑜一 人居住的雲林農舍。圖／...
高雄市長韓國瑜（左）家人聲明，韓冰戶籍已遷出之前韓國瑜一 人居住的雲林農舍。圖／本報資料照片
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韓冰高雄市韓國瑜

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